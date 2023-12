Apple verliert weiteren Designer aus der Jonathan Ive-Ära

Mit Jonathan „Jony“ Ive hat bereits ein hochrangiger Designer vor wenigen Jahren das Unternehmen Apple verlassen. Ive war jahrelang Chefdesigner und zeigte sich für zahlreiche ikonische Produktdesigns verantwortlich. Mit Peter Russell-Clarke verlässt nun ein weiterer Industriedesigner aus der Ive-Ära den Konzern.

Die Führungskraft arbeitete am Hardware-Design für die wichtigsten Apple-Produkte und half bei der Gestaltung des Aussehens der Firmenzentrale und der Apple Stores vor Ort. Russell-Clarke, der den iPhone-Hersteller im Oktober verließ, ist nun als Berater beim Raumfahrtunternehmen Vast tätig. Er wird dem Startup dabei helfen, ein eigenes Industriedesign-Team aufzubauen, teilte Vast am Montag in einer Erklärung mit.

„Der Wechsel stellt eine Wachablösung in Apples gepriesener Designabteilung dar. Nahezu alle der rund zwei Dutzend Kerndesigner, die unter Ive gearbeitet haben, haben das Unternehmen inzwischen verlassen. Die Arbeit von Ive und seinen Kollegen hat dazu beigetragen, die Apple-Ästhetik – klare Linien und intuitive Schnittstellen – zu etablieren, die den iMac, das iPhone und das iPad zu Hits gemacht hat.“

So berichtet Mark Gurman von Bloomberg in seinem Artikel zu Peter Russell-Clarke. Jonathan Ive verließ Apple im Jahr 2019, um seine eigene Designfirma LoveFrom zu gründen, die mit Kunden wie Airbnb, Ferrari und Moncler zusammenarbeitet. Es gibt nur noch eine Handvoll Designer bei Apple aus der Ive-Ära, darunter der Vizepräsident für Design, Richard Howarth.

Apples Nachfolger für Ive, Evans Hankey, verließ Apple im Jahr 2023 nach nur etwa drei Jahren in der Chefrolle. Die Top-Designer von Apple unterstehen nun direkt dem Chief Operating Officer Jeff Williams. Wer die Rolle von Peter Russell-Clarke einnehmen wird, ist bisher noch nicht kommuniziert worden.