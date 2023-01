Apple verzeichnet mehr als 900 Millionen zahlende Services-Kunden

Eddy Cue, Chef für die Service-Sparte bei Apple, teilt jetzt neue Zahlen mit und feiert die eigenen Services ab. Seine Aussagen im Wortlaut findet ihr unten, die wichtigsten Zahlen und Fakten im Anschluss.

App Store: Verzeichnet 650 Millionen Besucher in 175 Regionen pro Woche. Entwickler, die digitale Waren und Dienstleistungen über den App Store verkaufen, haben seit dem Start der Plattform im Jahr 2008 mehr als 320 Milliarden Dollar eingenommen, was ein weiteres Jahr mit Rekordeinnahmen bedeutet.

Apple Arcade: Im Jahr 2022 wurde der Apple Arcade Katalog um mehr als 50 spannende neue Titel erweitert, darunter Warped Kart Racers, Jetpack Joyride 2, Gibbon: Beyond the Trees, Wylde Flowers und Cooking Mama: Cuisine! Der Dienst veröffentlichte außerdem über 300 Updates und Erweiterungen für viele bestehende Hits, darunter Sneaky Sasquatch, The Oregon Trail, Mini Motorways, LEGO Brawls und Angry Birds Reloaded.

Apple Music: Seit der Markteinführung hat sich die Zahl der monatlichen Hörer von Spatial Audio mehr als verdreifacht, wobei mehr als 80 Prozent der weltweiten Abonnenten dieses Erlebnis genießen, während die monatlichen Hörerzahlen in Spatial Audio um über 1.000 Prozent gestiegen sind. Darüber hinaus ist Apple Music in diesem Jahr eine Partnerschaft mit Mercedes-Benz eingegangen, um Spatial Audio zum ersten Mal für Autofahrer weltweit zugänglich zu machen. Apple Music Live bietet Fans Zugang zu exklusiven Live-Auftritten von einigen der größten Weltstars der Musikbranche, darunter Harry Styles, Lil Durk, Mary J. Blige, Billie Eilish, Luke Combs, Wizkid und Alicia Keys. Und erst letzten Monat hat Apple Apple Music Sing eingeführt, mit dem Abonnenten ihre Lieblingssongs mitsingen können. Mit anpassbarem Gesang und der unvergleichlichen Echtzeit-Texterfahrung von Apple Music können Nutzer ganz einfach Duette singen, als Backgroundsänger auftreten oder die Hauptrolle übernehmen und dabei auf einen ständig wachsenden Katalog der weltweit am besten singbaren Songs zurückgreifen.

Shazam: Mit 70 Milliarden Shazams feierte der Dienst sein 20-jähriges Bestehen. Die Nutzer entdeckten über 40 Millionen verschiedene Songs und mehr als 1 Million Künstler erhielten ihren allerersten Shazam.

Apple TV+: Im Jahr 2022 wurden auf Apple TV+ einige der bekanntesten Serien des Jahres vorgestellt, darunter The Afterparty, Bad Sisters, Black Bird, Echo 3, For All Mankind, Loot, The Last Days of Ptolemy Grey, Pachinko, Slow Horses, Trying und die 14-fach für den Emmy Award nominierte Serie Severance. Apple TV+ schrieb Geschichte als erster Streaming-Dienst, der mit CODA mit dem Academy Award für den besten Film ausgezeichnet wurde, und brachte viel beachtete Filme auf den Markt, darunter Cha Cha Real Smooth, Luck, Selena Gomez: My Mind & Me und Spirited, der zum erfolgreichsten Film aller Zeiten auf dem Dienst wurde. In diesem Jahr wird Apple TV+ mit Spannung erwartete Serien und Filme von den größten Geschichtenerzählern der Welt präsentieren, darunter die neuen Apple Originals Dear Edward, Hello Tomorrow, The Reluctant Traveler und Shrinking, neue Staffeln von preisgekrönten und gefeierten Serien wie The Afterparty, Schmigadoon, Servant, Swagger und Truth Be Told sowie neue Filme wie Argylle, Killers of the Flower Moon und Sharper.

Sport: Im Jahr 2022 unternahm Apple bedeutende Schritte in Richtung Live-Sport, zunächst mit dem Debüt von „Friday Night Baseball“ auf Apple TV+, das während der regulären Saison jeden Freitagabend exklusiv zwei wichtige Spiele der Major League Baseball zeigte. Außerdem kündigte Apple eine 10-jährige Partnerschaft mit der Major League Soccer an. In einer Premiere für den Sport können Fans auf der ganzen Welt ab dem 1. Februar 2023 jedes einzelne Spiel der MLS über den MLS Season Pass Service in der Apple TV App streamen, ohne lokale Sperren. Mit dem MLS Season Pass erreicht die MLS ihr bisher größtes weltweites Publikum, da alle Spiele auf Milliarden von Geräten über die Apple TV App und im Internet verfügbar sein werden.

Apple Fitness+: Im Jahr 2022 wurde Apple Fitness+ für iPhone-Nutzer in 21 Ländern abonnierbar, auch wenn sie keine Apple Watch besitzen, und die Bibliothek wuchs auf 3.500 Workouts und Meditationen an. Fitness+ führte außerdem Time to Run, Collections, eine Artist Spotlight Serie mit Workouts mit Musik von Taylor Swift, das Workout-Programm Yoga for Every Runner, das mit dem Ultramarathonläufer Scott Jurek entwickelt wurde, und vieles mehr ein. Zum Start in das Jahr 2023 kündigte Fitness+ neue Möglichkeiten an, wie Nutzer ihre Fitness und ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern können. Dazu gehören Kickboxing, ein neuer Ganzkörper-Cardio-Workout-Typ, eine neue Artist Spotlight-Serie mit Workouts zu Musik von Beyoncé, ein brandneues Meditationsthema, Sleep, zusammen mit einem neuen Programm, das Nutzern den Einstieg erleichtert, Introduction to Meditations for Sleep, die fünfte Staffel von Time to Walk, beginnend mit Jamie Lee Curtis, zwei neue Collections und drei neue Fitness+ Trainer.

Apple Podcasts: In den kommenden Wochen können die Hörer neue Premium-Audioerlebnisse aus dem Brains On! Universum für Kinder, von den Wirtschaftswissenschaftlern hinter Freakonomics Radio, The Pitch mit Josh Muccio und NPRs täglichem Nachrichtenprogramm Up First genießen, sowie neue Serien von Top-Machern wie iHeartMedia, SmartLess Media, Sony Music Entertainment und Wondery.

Apple Karten: Apple Maps wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet nun eine genauere Navigation, mehr Details und Funktionen wie Look Around und Natural Language Guidance. Im Jahr 2022 wurde die neue Karte in 13 weiteren Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt eingeführt, darunter Frankreich, Deutschland, Israel, Neuseeland und Singapur. Das dreidimensionale Städteerlebnis ist jetzt auch in Atlanta, Chicago, Miami, Montreal, Las Vegas, Seattle, Toronto und Vancouver.

Apple Pay: Apple Pay steht inzwischen Millionen von Händlern in fast 70 Ländern und Regionen zur Verfügung und arbeitet mit mehr als 10.000 Bank- und Netzwerkpartnern weltweit zusammen.

Eddy Cue schreibt: