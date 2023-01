Premium-Skill: Neues Aktivierungswort für Alexa muss bezahlt werden

Ähnlich wie Apple-User es vom hauseigenen Sprachassistenten Siri und der Phrase „Hey Siri“ kennen, lassen sich auch Amazons Echo-Lautsprecher über die Assistentin Alexa aktivieren und auf weitere Kommandos vorbereiten. Anders als bei Apple bietet Amazon jedoch schon seit einiger Zeit mehrere Aktivierungswörter an, um die Aufmerksamkeit Alexas zu erregen.

So kann man neben Alexa auch Amazon, Computer oder Echo auswählen. Mit dem Kommando „Disney“ soll nun auch in Kürze ein weiteres Aktivierungswort hinzukommen. Mit „Hey Disney“ lassen sich dann die Lautsprecher scharf stellen. Bisher ist das neue Sprachkommando ausschließlich in den USA verfügbar und soll zusammen mit bekannten Stimmen aus dem Disney-Universum auf den Geräten der Benutzer bzw. Benutzerinnen landen.

Um den neuen Skill verwenden zu können, kann man allerdings nicht auf ein kostenloses Software-Update setzen, sondern muss das Aktivierungswort als Premium-Skill kostenpflichtig bei Amazon erwerben. Im Skill enthalten sind über 20 Stimmen aus Disney-, Star Wars- und Pixar-Titeln, darunter der Fisch Dory aus „Findet Nemo“, Mickey Mouse oder Olaf aus „Frozen“. Zudem gibt es Disney-basierte Witze, Ratespiele zu Disney-Produktionen und entsprechende Geräuschkulissen.

„Wenn du Hey Disney! nach dem Wetter fragst, sagt dir Olaf aus Frozen vielleicht, dass es draußen kalt ist. Oder wenn du in der Stimmung bist, ein schönes Essen zu kochen, kannst du Hey Disney! bitten, die Geräuschkulisse aus Ratatouille zu spielen.“

So beschreibt Amazon den neuen Premium-Skill. Ursprünglich entwickelt wurde das Disney-Aktivierungswort scheinbar für Disney-Resorts, in denen die sprachlichen Inhalte auf Geräten in den Hotelzimmern zur Verfügung standen. So konnte man dort beispielsweise über Alexa Infos zu Öffnungszeiten im Resort erfragen oder auch neue Handtücher an der Rezeption bestellen. Der Skill versteht sich darüber hinaus mit dem Disney-Wearable MagicBand+ und soll dieses über Ratespiele direkt ansprechen. In den USA wird der Premium-Skill „demnächst“ von Amazon verfügbar gemacht werden, ein Release für den europäischen Markt ist noch nicht angekündigt worden.