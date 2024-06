Apple Watch soll zum 10. Jubiläum ein neues Design erhalten

Am 9. September 2014 hat Apple die erste Generation der Apple Watch vorgestellt. Und auch wenn sie erst im Frühjahr 2015 in den Verkauf ging, so steht in diesem Jahr dann doch irgendwie der 10. Geburtstag an. Abgesehen von der Apple Watch Ultra soll dieses Jubiläum erstmals große Neuerungen für die „reguläre“ Apple Watch bringen.

Der für seine Leaks bekannte Blog 91mobiles will nun die ersten CAD-Dateien von Industrie-Insider erhalten haben. Wir sehen hier das Gehäuse der Apple Watch Series 10, die Apple möglicherweise als Apple Watch X.

Apple Watch X soll 2 Zoll großes Display erhalten

Konkreter geht es um das größere der beiden Apple Watch Modelle, das erstmals über ein 2 Zoll Display verfügen soll. Die aktuelle Apple Watch Series 9 hat ein 1,7 Zoll großes Display, die Apple Watch Ultra kommt auf exakt 1,93 Zoll.

Das Gehäuse der Apple Watch X soll dabei nur marginal größer werden. Von bisher 45 x 38 x 10,7 Millimeter soll die Größe auf 46 x 39,7 x 11,6 Millimeter anwachsen. Am Handgelenk dürfte das wohl keinen großen Unterschied machen.

Dass das Gehäuse der nächsten Apple Watch kompakter und das Display größer werden könnte, hat auch schon Apple-Experte Mark Gurman in den Raum geworfen. Allerdings hat er auch gesagt, dass die Apple Watch X möglicherweise erst 2025 auf den Markt kommt. Spätestens im September, wenn üblicherweise die nächste Apple-Keynote ansteht.