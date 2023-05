Apple will eigene MicroLED-Displays für das iPhone herstellen

Dass Apple zukünftig auf MicroLED setzen möchte, wisst ihr aus unserer Berichterstattung. Erst vor wenigen Tagen hat ein weiterer Bericht bestätigt, das Apple die MicroLED Display-Technik auch in das iPhone bringen möchte. Ende 2024 beziehungsweise Anfang 2025 soll die Apple Watch Ultra als erstes Produkt ein MicroLED Display erhalten, danach sollen die anderen Apple-Geräte folgen. Bis das iPhone auf MicroLED setzt, wird es also noch dauern, vor 2026 rechnen wir nicht damit.

Nikkei Asia berichtet derweil, dass Apple die MicroLED Displays für iPhones selbst in Massenproduktion herstellen will, um die Abhängigkeiten von Zulieferern zu verringern und die Kontrolle im Haus zu behalten. In den letzten 10 Jahren soll Apple mindestens 1 Milliarde US-Dollar in die Forschung und Entwicklung gesteckt haben, die Produktion von MicroLED Displays ist aufwendig und kompliziert.

„Apples ultimativer Plan ist es, die Technologien auf dem iPhone einzuführen, das seine wichtigste Einnahmequelle ist und ein viel größeres Volumen hat, um die Investitionen über die Jahre zu rechtfertigen“, sagte eine der Quellen, die Muster des microLED-Bildschirms des Unternehmens gesehen hat.

MicroLED Displays sind heller und verbrauchen gleichzeitig weniger Strom. Ebenso ist das Kontrastverhältnis im Vergleich zu OLED Displays besser. Die iPhone 15-Generation, die diesen Herbst vorgestellt wird, setzt weiterhin auf OLED-Displays.