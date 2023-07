Arc Browser: Jetzt ohne Warteliste für alle verfügbar

Arc, der Browser für macOS und iOS von The Browser Company, hat endlich die eigene Warteliste aufgegeben und stellt den Download des Webbrowsers nun auf der eigenen Website für alle interessierten Personen zur Verfügung. Das Unternehmen testet die App seit mehr als zwei Jahren und verlangte bisher, sich in eine Warteliste einzutragen. Nun geht die macOS-App mit Versionsnummer 1.0 offiziell an den Start.

Der Plan von The Browser Company sieht vor, „das Betriebssystem für das Internet“ zu entwickeln. Arc ist nicht nur ein Ort, an dem man sich Webseiten ansehen kann, sondern verfügt auch über Tools, mit denen man sich Notizen machen, visuelle und gemeinschaftliche Staffeleien mit anderen erstellen, Webseiten nach eigenen Vorstellungen umgestalten kann und vieles mehr.

Arc 1.0 scheint auf den ersten Blick keine auffälligen neuen Funktionen zu bieten. Die Anwendung hat sich in den letzten Monaten bereits als ziemlich stabil erwiesen – obwohl sie laut The Verge „einige der gleichen Performance-Probleme hat, die man bei allen Browsern findet, die auf der Chromium-Engine basieren – man kann immer ein paar Dutzend Tabs öffnen und zusehen, wie der Computer zum Stillstand kommt.“

Natürlich gibt es für das Team von The Browser Company noch viel zu tun: Die ebenfalls erhältliche iOS-App von Arc (App Store-Link) wirkt eher wie eine Begleit-App als ein vollwertiger Browser, zudem gibt es noch immer kein Arc für Windows. Letztere Version soll allerdings anscheinend noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Das Unternehmen denkt auch darüber nach, wie man KI in den Browser integrieren kann, hat sich aber in den letzten Monaten darauf konzentriert, einige der Performance-Probleme in den Griff zu bekommen.

Arc wird wohl nicht für alle der Standard-Browser der Wahl werden – die Art und Weise, wie der Browser mit Tabs und Lesezeichen umgeht, ist deutlich anders als bei Chrome und Safari, und die gesamte Struktur und Ästhetik ist gewöhnungsbedürftig. Nichtsdestotrotz hat die App in den letzten Monaten bei vielen Technik- und Design-Fans Anklang gefunden. Ab sofort muss man sich nicht mehr in eine Warteliste eintragen, sondern kann die Anwendung auch selbst unverbindlich ausprobieren.