ARD Mediathek: Update bringt praktische Nutzerkonto-Funktion mit sich

Das Mediatheken-Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender ist groß und vielfältig. Auch ich schaue immer wieder gerne in verpasste Dokumentationen oder Sportereignisse hinein. Auf iPhone und iPad lässt sich dafür die ARD Mediathek-App (App Store-Link) verwenden, die sich kostenlos aus dem App Store laden lässt. Für die Nutzung sollte man 38 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 11.0 oder neuer mitbringen.

Erst kürzlich erfuhr die ARD Mediathek ein spannendes Update auf Version 7.2.0, mit dem es erstmals möglich war, Inhalte auch offline speichern zu können. Damit lassen sich Sendungen auch ohne Internetverbindung abrufen und ansehen, was vor allem auf Reisen oder beim Einsparen von Datenvolumen praktisch ist. Generell lassen sich in der ARD Mediathek Inhalte von ARD und den Dritten Programmen (BR, HR, MDR, NDR, RBB, Radio Bremen, SR, SWR, WDR) sowie ONE, ARD-Alpha, Phoenix und tagesschau24 abrufen.

Neue personalisierte Empfehlungen in der App

Mit der jetzt erfolgten neuesten Aktualisierung auf Version 7.3.0 haben die Entwickler der App nun auch eine Möglichkeit geschaffen, ein eigenes Nutzerkonto für die ARD Mediathek zu erstellen. Mit diesem lässt es sich dann von praktischen Zusatzfunktionen profitieren: So gibt es die Option, eine geräteübergreifende Merkliste zu nutzen, um Videos einfacher und schneller wiederzufinden.

Ebenfalls verbunden mit dem Nutzerkonto ist auch eine Möglichkeit, Sendungen beim nächsten Besuch in der App komfortabel ab der Szene weiterzuschauen, bei der man zuletzt das Video unterbrochen hat. Auch neu in Version 7.3.0 der ARD Mediathek: Personalisierte Empfehlungen, um das Programmangebot der ARD noch besser entdecken zu können. Das Update ist wie immer kostenlos und kann ab sofort aus dem App Store geladen werden.