Bertha Deals: Dank Aktion in Tank-App 10 Cent pro Liter sparen

Bereits seit etwas mehr als zwei Wochen gibt es in der Spritpreis-App Bertha (App Store-Link), die von Mercedes-Benz entwickelt und finanziert wird, eine sehr interessante Aktion. Noch solange der Vorrat reicht oder maximal bis zum 9. Juli könnt ihr 10 Cent pro Liter beim Tanken sparen, wenn ihr mit Bertha Pay bezahlt.

Die Rechnung ist ganz einfach: Sind an der Tankstelle 1,22 Euro als Preis für ein Liter Super ausgezeichnet, bezahlt ihr im Rahmen der Aktion nur 1,12 Euro pro Liter. Das ganze funktioniert sogar mehrfach, ist allerdings auf insgesamt 350 Liter pro Nutzer beschränkt.

Die einzige Bedingung: Ihr bezahlt per Bertha Pay direkt von eurem Auto aus. Das ist eine ziemlich coole Technik, die ich euch bereits in diesem Artikel vorgestellt habe. Leider funktioniert das aber nicht bei allen Tankstellen – und so müsst ihr auch genau schauen, wo ihr die 10 Cent pro Liter sparen könnt.

An welchen Tankstellen ihr mit Bertha Pay bezahlen könnt, könnt ihr ganz einfach auf dieser Webseite nachschlagen. Mittlerweile sind das in ganz Deutschland mehr als 500, bei uns hier in Bochum beispielsweise zwei HEM und eine Go.

Ob die Aktion noch läuft, könnt ihr auch sehen, wenn ihr einen Tankstelle mit Bertha Pay in der Bertha-App antippt. Dort sollte folgender Hinweis erscheinen: