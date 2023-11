Black Friday bei Amazon: Zahlreiche Angebote vom 17. bis 27. November

Die Weihnachtszeit nähert sich mit großen Schritten. Wer schon vor Dezember nach Weihnachtsgeschenken Ausschau halten will, findet mit den Black Friday-Angeboten in vielen Online-Shops gute Möglichkeiten, Schnäppchen zu ergattern. Auch Amazon mischt in diesem Jahr erneut groß mit und hat jetzt den Zeitraum der Black Friday-Woche sowie weitere Details zu Deals und Angeboten bekanntgegeben.

Wer also auf Schnäppchensuche ist, sollte sich die Zeit zwischen dem 17. und 27. November 2023 rot im Kalender anstreichen: Ganze zehn Tage lang gibt es täglich zig neue Angebote bei Amazon, beginnend mit dem übernächsten Freitag. Während dieses Zeitraums will auch Amazon wieder Top-Angebote aus allen Kategorien sowie eigene Produkte mit satten Rabatten anbieten.

Wer also plant, Hardware-Anschaffungen von Amazon Echo-, Amazon Fire TV-, Kindle-, Ring-, Eero- und weiteren Amazon-Eigenmarken zu tätigen, sollte sich einen Einkaufsstopp bis zum 17. November auferlegen, da im Rahmen der Black Friday-Woche wohl die letzten Schnäppchenpreise dieses Jahres zu erwarten sein werden. Amazon hat bereits Rabatte von bis zu 63 Prozent bei Überwachungsgeräten von Ring, bis zu 40 Prozent auf Amazon-Eigenmarken und bis zu 30 Prozent auf Bestellungen bei Amazon Fresh angekündigt.

Vorab-Angebot: Zwei Echo-Produkte zum Preis von einem

Wie immer gilt es zu beachten, dass die Black Friday-Angebote bei Amazon für Personen mit aktivem Prime-Abonnement 30 Minuten früher zur Verfügung stehen. Damit können im Bedarfsfall begehrte Deals bequemer gesichert werden. Ein Amazon Prime-Abo, in dem unter anderem kostenloser Versand und die Nutzung von Amazon Prime Video enthalten ist, kostet aktuell 8,99 Euro/Monat bzw. 89,99 Euro/Jahr.

Für die Prime-Kundschaft stellt Amazon schon vorab verfrühte Black Friday-Angebote zur Verfügung. So gibt es schon jetzt den neuen Echo Show 5 der 3. Generation (Amazon-Link) im Zweierpack für 97,98 Euro. Dazu muss nach Hinzufügen von zwei Echo Show 5 im Warenkorb der Code ECHOSHOW5 eingegeben werden. Gleiches gilt auch für den Echo Pop (Amazon-Link): Mit dem Code ECHOPOP bekommt man zwei Echo Pop für nur 34,98 Euro. Alle Angebote des Amazon Black Fridays 2023 finden sich auf dieser Aktionsseite.

Der neue Echo Show 5 (3. Gen.) | Kompakter smarter Touchscreen mit Alexa zum Steuern... ALEXA FÜR DEN NACHTTISCH – Stelle Wecker und Timer, erstelle eine entspannende Playlist, starte den Tag mit einer Routine, die kompatible Lampen...

KLEINES GERÄT, GIGANTISCHER KLANG – Streame deine Lieblingsmusik, -Serien, -Podcasts und mehr von Amazon Music, Spotify, Prime Video und weiteren...