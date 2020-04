Blox: Minimalistisches Match3-Spiel mit entspanntem Gameplay

Nicht wenige von uns lieben das Spielprinzip von Match3-Games, mich eingeschlossen. Und gerade in diesen Tagen kommt etwas Abwechslung in dieser Hinsicht genau gelegen. Freunde von Match3-Games haben mit dem neuen und kostenlos zu beziehenden Blox (App Store-Link) nun im App Store die Möglichkeit, ihrer Leidenschaft auf minimalistische Art und Weise nachzugehen.

Der Download des kleinen Spielchens ist etwa 135 MB groß und fordert vom Nutzer zudem iOS 10.0 oder neuer auf dem Gerät ein. Entgegen der Beschreibung im App Store gibt es auch bereits eine deutsche Lokalisierung für Blox. „Blox ist ein lustiges Spiel, das Menschen helfen soll, sich zu entspannen“, berichten die Entwickler von Blox Studio im App Store. „Es ist ein einfaches, schnelles und ansprechendes Spiel für alle. Blox kann auch ein strategisches Spiel sein.“

Kurze Partien und kleine Extras im Spiel

Das Besondere an diesem Spiel: Auf dem 5×5 Felder großen Spielfeld müssen die bunten Blöcke mindestens zu drei verbundenen gleichen Farben zusammengefügt werden. Dabei bewegen sich allerdings alle Blöcke der gleichen Farbe simultan in die Richtung, in die man einen Block verschiebt. Das kann sich als Vor- oder auch als Nachteil herausstellen, je nachdem, wie klug man seine Schritte plant.

Die Partien in Blox dauern erfahrungsgemäß jeweils nur etwa 5 bis 10 Minuten, ehe durch immer nachkommende neue Farbfelder alle Kacheln besetzt sind. Vereinfacht wird das Spiel durch kleine Extras, beispielsweise das Löschen eines Blocks oder dem Schütteln des Spielgeräts, das die Kacheln durchmischt. Zum Start stehen einige dieser Boni für den Spieler bereit, sind diese aufgebraucht, können sie über In-App-Käufe in Höhe von jeweils 1,09 Euro zugekauft werden. Sporadisch gibt es auch eingeblendete Werbevideos, aber diese lassen sich schnell wegklicken und stören das Gameplay nicht. Welchen Highscore erreicht ihr in Blox?