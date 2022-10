Brasilien: Geldstrafe für Apple aufgrund fehlender Ladegeräte beim iPhone

Ein brasilianisches Gericht hat gestern eine Geldstrafe in Höhe von rund 19,8 Millionen Euro (100 Millionen Real) gegen Apple verhängt, weil der Konzern nach wie vor iPhones ohne Ladegerät verkauft hat. So berichtet Reuters. Ein Gericht des Bundesstaates Sao Paulo habe entschieden, dass Apple bei in Brasilien verkauften iPhones Ladegeräte mitliefern muss.

Die Klage wurde von der brasilianischen Vereinigung der Kreditnehmer, Verbraucher und Steuerzahler (AMBCC) erhoben. Als Begründung nannte die klagende Partei, dass „das Unternehmen missbräuchliche Praktiken anwendet, indem es sein Spitzenprodukt ohne Ladegerät verkauft“, so Reuters. In der Urteilsbegründung hieß es von Seiten des brasilianischen Gerichts:

„Es ist offensichtlich, dass der Beklagte dem Verbraucher unter dem Vorwand einer ‚grünen Initiative‘ den Kauf von Ladeadaptern auferlegt, die zuvor zusammen mit dem Produkt geliefert wurden.“

Apple hat argumentiert, dass der Verzicht auf ein beigelegtes Ladegerät dazu dient, den CO2-Ausstoß zu verringern und zudem viele Kunden und Kundinnen bereits über Ladegeräte verfügen. Zudem biete man weiterhin Ladegeräte zum optionalen Einzelkauf an. Wie der Urteilsbegründung zu entnehmen ist, folgte das Gericht der umweltpolitischen Erklärung Apples nicht, sondern wertete das Ladegerät als wesentliches Zubehör-Bestandteil, ohne das das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren könne.

Apple soll iPhone-Ladegeräte nachträglich zur Verfügung stellen

Die brasilianische Nachrichtenseite Estadão berichtet zudem, dass Apple zusätzlich zur verhängten Geldstrafe in Brasilien iPhones inklusive Ladegerät verkaufen muss, und allen brasilianischen Personen, die ihr iPhone nach dem 13. Oktober 2020 erworben haben, ein Ladegerät zur Verfügung stellen muss. Apple hatte erstmals mit der Einführung der iPhone 12-Modelle im Jahr 2020 begonnen, auf ein Ladegerät im Lieferumfang zu verzichten. In den meisten Ländern werden neuen iPhones auch keine EarPods, sondern nur noch ein USB-C-auf-Lightning-Ladekabel beigelegt.

Schon im September dieses Jahres wies das brasilianische Justizministerium Apple an, den Verkauf von iPhones ohne Ladegerät einzustellen, und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 2,43 Millionen Euro (12,275 Millionen Real). Apple ist dieser Anordnung nicht nachgekommen und hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Auch gegen die heutige Entscheidung aus Sao Paulo will das Unternehmen laut einer Stellungnahme Berufung einlegen.