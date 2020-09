Codyo: Mehr Transparenz über den eigenen CO2-Verbrauch

Ein sehr aktuelles Thema im Hinblick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind CO2-Emissionen, die maßgeblich zu einem schlechteren Klima beitragen. Wie ist es um den eigenen CO2-Fußabdruck bestellt, und was lässt sich ändern? Die neue App Codyo (App Store-Link) für iPhone und iPad will an dieser Stelle ansetzen und bietet eine Vielzahl an Auswertungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen, um klimaneutraler zu leben. Der Download der App ist etwa 33 MB groß und benötigt zudem iOS 10.0 oder neuer zur Einrichtung auf dem Gerät, auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden.

Entwickelt wurde Codyo von der EWE, einem norddeutschen Energieversorgungs-Unternehmen. Der Konzern will anregen, den eigenen CO2-Fußabdruck zu hinterfragen und zum Umdenken bewegen. Die Codyo-App ermöglicht daher mehr Transparenz über den eigenen, individuellen CO2-Verbrauch und gibt Einsicht in personalisierte Handlungsempfehlungen, wie der Nutzer seinen eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.

Weitere Community-Features in Kürze geplant

Dazu liefert Codyo eine Ermittlung des eigenen ökologischen Fußabdrucks bzw. der CO2-Bilanz, den der User über einfache Schieberegler schnell dokumentieren kann. Im Anschluss erhält man seine eigene CO2-Bilanz mit allen Details. Zudem gibt es individuelle und persönliche Empfehlungen, die zum Alltag des Nutzers passen. „Starte mit einfachen Vorsätzen, um auf spielerische Art und Weise Deine CO2-Emissionen zu verringern“, heißt es von den Machern der App. „Dokumentiere die einzelnen Aktivitäten und sammle Erfahrungspunkte.“

Die Entwickler der EWE planen außerdem, mit den folgenden Updates Optionen zu schaffen, um die eigenen Erfahrungen mit der Codyo-Community zu teilen, sich zu vernetzen, in Gemeinschaftsarbeit Herausforderungen zu meistern und andere zu inspirieren, ihren Beitrag zu leisten.