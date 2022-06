Corona-Warn-App: Gesundheitsminister will App bis maximal Mai 2023 verlängern

Vor etwas mehr als einer Woche feierte die Corona-Warn-App (App-Store-Link) ihren zweiten Geburtstag. In der Jubiläumsmitteilung des Bundespresseamts erklärte man, die Anwendung sei „kein Allheilmittel, aber ein wichtiger Helfer in der Pandemie“, die Infektionen früh erkennen und Infektionsketten unterbrechen könne.

Seit ihrem Launch im Jahr 2020 konnte die Corona-Warn-App mehr als 45 Millionen Downloads verzeichnen. Sie wurde nach und nach immer wieder erweitert und kann nun nicht nur vor Kontakten mit nachweislich infizierten Personen warnen, sondern auch helfen, Kontaktketten zu unterbrechen, über lokale und bundesweite Inzidenzen zu informieren und Impfungen sowie Testzertifikate bescheinigen.

Die langfristige Zukunft der Corona-Warn-App ist allerdings derzeit alles andere als gesichert. Das Projekt, das von der Deutschen Telekom und SAP entwickelt sowie vom Gesundheitsministerium und dem Robert-Koch-Institut auf den Weg gebracht wurde, soll eigentlich laut laufender Verträge zum Ende dieses Jahres auslaufen. Das Gesundheitsministerium hat aber nun eine Option in Anspruch genommen, diesen bis Mai 2023 zu verlängern. Gegenüber Spiegel Online erklärte ein Sprecher des Ministeriums, man wolle die Laufzeit „komplett und letztmalig bis zum 31. Mai 2023 ausschöpfen. Das würde bedeuten, dass auch im dritten Coronaherbst und Winter die App über den Jahreswechsel hinaus einsatzbereit wäre.“

Wie es nach Mai 2023 mit der Corona-Warn-App weitergeht, steht bisher noch in den Sternen. Die Anwendung wurde im Eilverfahren im Jahr 2020 mit Verträgen für jeweils ein Jahr samt zweimaliger Verlängerungsoption konstruiert. Mit dem 1. Juni 2023 wären laut Spiegel Online „neue Verträge und wohl auch eine Ausschreibung notwendig“.

Forderungen nach Weiternutzung als Gesundheits-App

Doch auch die Verlängerung bis Ende Mai 2023 soll noch nicht gesichert sein, das Vorhaben werde laut Gesundheitsministerium noch auf „vergaberechtliche und haushalterische Erfordernisse“ geprüft. Dazu gehöre auch eine Budgetplanung für die kommenden Monate durch die Betreiber. Die Deutsche Telekom bestätigte Spiegel Online, dass man sich in Gesprächen über eine Verlängerung befände.

Eine Weiternutzung der Corona-Warn-App nach dem 31. Mai 2023 scheint damit fast ausgeschlossen. Es gab immer wieder Forderungen, die Anwendung nach ihrem Ablauf in eine allgemeine Bundes-Warn-App umzuwandeln oder sie als Gesundheits-App, beispielsweise für die elektronische Patientenakte (ePA), zu verwenden. Das Gesundheitsministerium sehe allerdings nur noch kleinere Verbesserungen für bereits bestehende Features der App vor: „Darüber hinaus stehen keine Weiterentwicklungen an. Eine Verknüpfung mit ePA oder eRezept ist nicht vorgesehen.“

Wie es nach dem 31. Mai 2023 mit der Corona-Warn-App weitergeht, steht also bisher noch in den Sternen. Abhängig ist der Betrieb wohl auch vom weiteren Pandemie-Verlauf. Die Betreiber der App forcieren laut Spiegel Online „ein Spitzengespräch auf Vorstandsebene mit Gesundheitsminister Lauterbach nach der Sommerpause“. Man darf gespannt sein, wie in diesem Fall weiter entschieden wird.