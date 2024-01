Day One: Tagebuch-App kann jetzt gemeinsam genutzt werden

Bereits in der kostenlosen Basis-Funktion bietet die Tagebuch-App Day One (App Store-Link) mehr Optionen als Apples Journal, das mit iOS 17.2 eingeführt wurde. Unter anderem kann man Day One nicht nur auf dem iPhone, sondern auch auf dem iPad, Mac oder sogar Android-Geräten nutzen. Außerdem gibt es in der Gratis-Version eine ordentliche Export-Funktion und eine Karten- und Kalender-Ansicht sowie viele weitere Extras. Mit der Premium-Version, die rund 3 Euro pro Monat kostet, gibt es dann noch mal eine ganze Ladung weiterer Funktionen.

Mit dem jüngsten Update hat Day One noch einmal nachgelegt und seine Vormachtstellung in Sachen digitales Tagebuch weiter ausgebaut. Ab sofort bietet Day One zusätzlich zu den privaten Tagebüchern auch gemeinsam genutzte Tagebücher, in denen man mit mehreren Personen Einträge und Inhalte erstellen kann.

Eingeladene Personen benötigen kein Premium-Abonnement

„Teile in einem gemeinsamen Bereich tägliche Highlights, Updates aus deinem Leben, Fotos und mehr, um deine Verbindung zu Freunden und der Familie zu vertiefen“, heißt es vom Entwickler-Team. Was besonders fair ist: Zu einem gemeinsamen Tagebuch eingeladene Personen müssen kein Premium-Abonnement besitzen, um die Inhalte anzusehen, zu kommentieren und dazu beizutragen.

Was ebenfalls nicht ganz unwichtig ist: „Gemeinsam genutzte Tagebücher werden durch die gleiche zuverlässige End-to-End-Verschlüsselung unterstützt wie deine persönlichen Day One-Tagebücher. So stellen wir sicher, dass dein gemeinsamer Bereich geschützt ist und die Inhalte nur für Personen sichtbar sind, die du einlädst.“ Solltet ihr mehr Infos zu den gemeinsamen Tagebüchern erfahren wollen, findet ihr diese in einem Blog-Eintrag auf der Webseite des Entwicklerteams.

Trotz der In-App-Käufe, früher war Day One ja eine Premium-App der alten Schule, komm die Universal-App auf 4,7 Sterne bei über 6.600 Bewertungen. Mir fällt jedenfalls keine bessere App für ein digitales Tagebuch ein.