Descenders: Downhill-BMX-Game startet als Premium-Titel im App Store

Könnt ihr euch für Downhill- und BMX-Sport begeistern? Dann solltet ihr ab sofort einen Blick auf das just im deutschen App Store erschienene Descenders (App Store-Link) werfen, das als waschechtes Premium-Game zum Kaufpreis von 9,99 Euro auf iPhones und iPads geladen werden kann. Der Download des Spiels ist 2,9 GB groß und erfordert zudem iOS/iPadOS 14.0 oder neuer auf dem Gerät. Entgegen der Info im App Store gibt es auch bereits eine deutsche Lokalisierung.

Descenders ist bereits vor einiger Zeit für die Nintendo Switch, die Microsoft Xbox und auf der Steam-Plattform erschienen, und zeigt sich jetzt auch als Mobile Game für iOS und Android. Entwickelt wurde das Downhill-Game von RageSquid, als Publisher agieren in diesem Fall das bekannte Team des Noodlecake Studios sowie No More Robots. In der Beschreibung heißt es:

„Descenders ist extreme, freie bergab Fahrt für die moderne Ära, mit prozedural generierten Welten, in denen Fehler echte Konsequenzen haben. Wirst du dein Team zu Ruhm bringen und der nächste legendäre Descender werden? […] Schnapp dir dein Rad, wähle dein Team und versuche der Legende deines Descenders gerecht zu werden. Wirst du ins stuntverrückte Team Enemy, ins Team Arboreal, dass sich abseits des Pfades einen Namen macht, oder ins Team der Geschwindigkeitsjunkies, Team Kinetic, einsteigen?“

Zu den Features der Neuerscheinung gehören:

Prozedural generierte Welten: Stelle dich neuen Sprüngen, Rampen und Hügeln jedes Mal wenn du spielst

Stelle dich neuen Sprüngen, Rampen und Hügeln jedes Mal wenn du spielst Freie Steuerung: Kontrolliere jede noch so kleine Bewegung deines Fahrers, mit einem tiefgehenden Physik System, gemacht für gekonntes, flüssiges Schlittern

Kontrolliere jede noch so kleine Bewegung deines Fahrers, mit einem tiefgehenden Physik System, gemacht für gekonntes, flüssiges Schlittern Risiko vs Belohnung: Bringe deinen Fahrer ans Limit für krasse Punktzahlen und Kombos – aber stürze zu oft und du kannst alles vierlieren

Bringe deinen Fahrer ans Limit für krasse Punktzahlen und Kombos – aber stürze zu oft und du kannst alles vierlieren Baue dir deinen Reputation auf: Ein voll ausgestattetes online Reputations-System erlaubt es dir anderen zu zeigen, was du wert bist, und dir neue Räder und Ausrüstung zu verdienen

Ein voll ausgestattetes online Reputations-System erlaubt es dir anderen zu zeigen, was du wert bist, und dir neue Räder und Ausrüstung zu verdienen Voll lizensierter Soundtrack: Unser Partner, das Drum & Bass Label Liquicity, bringt dir den perfekten Soundtrack für die Abfahrt

Tutorial hilft beim Einstieg in die Downhill-Welt

Beim ersten Start des Spiels bekommt man in einem Tutorial die ersten wichtigen Steuerungselemente von Descenders beigebracht, ehe man sich dann in verschiedenen Spielmodi auf die Downhill-Strecken wagen darf. Durch entsprechende Erfolge und Boni erhält man schnell weitere Ausrüstungsgegenstände, mit denen man die Spielfigur und ihr Bike entsprechend individualisieren kann.

Ich konnte Descenders bereits vor dem offiziellen Start im App Store anspielen und war begeistert von der Vielfältigkeit des sportlichen Action-Spiels. Viele Kampagnen, Missionen, eine Grand Tour, aber auch die Möglichkeit, sich in einem Bike Park an neuen Sprüngen und Combos zu versuchen, stehen zur Verfügung. Lediglich die Steuerung mit den DualSticks wirkte auf mich manchmal doch etwas zu hakelig und ungenau, hier kann man aber gegebenenfalls auch noch mit einem kompatiblen MFi-Controller nachhelfen. BMX- und Downhill-Fans werden mit diesem Premium-Titel sicher auf ihre Kosten kommen. Für weitere Eindrücke sorgt abschließend der YouTube-Trailer zu Descenders.