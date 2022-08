Konflikt zwischen Taiwan und China: Chipversorgung ist weltweit gefährdet

Auch wenn wir uns als Technik-Blog weitgehend aus der großen internationalen Politik heraushalten, kommen wir nicht umhin, über die aktuellen Entwicklungen in Asien zu berichten. Schon seit längerem schwelt ein Konflikt zwischen China und Taiwan, der durch den kürzlichen Taiwan-Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, eine weitere Eskalationsstufe erreicht hat. China droht mit weitreichenden Konsequenzen, Experten halten eine Annexion Taiwans, eine Kriegserklärung oder eine Seeblockade für möglich.

Sollte China die eigenen Drohungen in die Tat umsetzen, würde sich dies auch auf die Weltwirtschaft auswirken. Denn in Taiwan sind viele Hersteller von Halbleitern ansässig, die in vielen Geräten zur Anwendung kommen. Zwar gibt es auch in Ländern wie Südkorea oder China entsprechende Produktionsfirmen, doch mit 64 Prozent stammte im Jahr 2021 der größte Anteil an Halbleitern aus dem südostasiatischen Land. Das ergaben Wirtschaftsanalysen von Trendforce (via t3n).

Unsichere Verfügbarkeit von Smartphones und Autos

Einer der größten Produzenten von Halbleitern ist das Unternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Der Name dürfte vielen von euch bekannt vorkommen, denn die Firma stellt nicht nur für namhafte Konzerne wie AMD, Intel, VW und Audi her, sondern beliefert auch Apple mit Chips für die eigenen Produkte. t3n wagt eine Prognose:

„Wäre ein Export nicht mehr möglich, hätte dies ähnliche Folgen für die Weltwirtschaft, wie sie schon während der Lieferengpässe während der Corona-Pandemie zu spüren waren, als die Abhängigkeit von Taiwan in Sachen Halbleiterverfügbarkeit schmerzlich bewusst wurde. Ähnliche Folgen auf die Wirtschaft könnte eine Seeblockade oder Annexion durch China haben: Die Preise und Verfügbarkeit von Autos oder Smartgeräten und damit die Kauffreudigkeit der Mittelschicht bekämen dies zu spüren.“

In Zukunft planen westliche Länder, sich unabhängiger von asiatischen Lieferengpässen und Entwicklungen auf dem Markt zu machen. In den USA ist beispielsweise in der letzten Woche ein Gesetz zur Förderung der Halbleiterproduktion auf den Weg gebracht worden, und auch in der EU soll der sogenannte Chips Act über Förderungen in Höhe von bis zu 43 Milliarden Euro mittelfristig bis zum Jahr 2030 neue Produktionsstandorte generieren. Es bleibt aktuell abzuwarten, in wie weit mögliche Konflikte in Asien auch Apples Auslieferungen neuer Geräte beeinflussen werden.