Die Top-Themen der Woche: Die Ruhe vor dem Sturm?

Wir waren in dieser Woche mal wieder richtig fleißig. Frederick hat euch einen neuen Roboter und einen neuen Sauger von Roborock ausführlich vorgestellt, beide können noch dazu wischen. Mel hat euch mit Through the Darkest of Times ein richtig spannendes Spiel vorgestellt und von mir gab es unter anderem ein paar Zeilen zum aktuellen Mac mini.

Trotzdem ist das alles so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Erst im April soll es von Apple wieder neue Hardware geben. Bis dahin halten uns die anderen Hersteller auf Trab. Hier stehen unter anderem noch zwei Sonos-Lautsprecher, eine Powerstation und ein Spiegelschrank herum, die noch auf eine Testbericht warten.

Neues aus unserem Hueblog

Auch von Philips Hue gibt es mal wieder etwas Neues – wenn auch nur eine Kleinigkeit. Der multifunktionale Philips Hue Tap Dial Schalter ist jetzt auch mit einer Mini-Halterung verfügbar.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick