Eve Motion: HomeKit-Sensor endlich wieder günstiger

Ich hätte nicht gedacht, dass es schon so lange her ist, doch den Eve Motion habe ich euch tatsächlich schon im August 2022 vorgestellt. Den 39,95 Euro teuren Bewegungsmelder mit HomeKit gab es in der Zwischenzeit nur einige wenige Male günstiger, beispielsweise am Black Friday für rund 35 Euro.

Jetzt könnt ihr bei Tink.de von einem 15 Prozent Gutschein profitieren. Der Preis für einen Eve Motion fällt so von 39,95 Euro auf nur noch 33,96 Euro (zum Angebot), wenn ihr den Code EVE15 an der Kasse eingebt. Noch günstiger wird es, wenn ihr euch für ein 3er-Pack entscheidet. Mit Gutschein kostet das nur noch 93,46 Euro (zum Angebot), was einem Stückpreis von 31,15 Euro entspricht.

Das erwartet euch beim Eve Motion der zweiten Generation

Optisch macht der Eve Motion im Vergleich zu seinem Vorgänger eine deutlich modernere Figur. Man könnte fast meinen, dass er nun endlich im 21. Jahrhundert angekommen ist. Das weiße Design mit den abgerundeten Ecken ist zeitlos und sehr schlicht. Im Prinzip genau so, wie ein Bewegungsmelder sein sollte.

Auch in Sachen Technik hat sich einiges getan. Während die erste Generation noch ausschließlich per Bluetooth kommuniziert hat, was für Reichweite und Reaktionszeit nicht unbedingt perfekt war, verfügt der neue Eve Motion über eine Thread-Anbindung. Das ist, im Zusammenspiel mit beispielsweise einem HomePod mini, der bessere und zukunftsweisende Weg. So wird der Eve Motion natürlich auch den neuen Standard Matter unterstützen – die Zertifizierung ist bereits erfolgt und im Beta-Programm kann Matter auch schon verwendet werden.

Die Funktionsweise ist natürlich schnell erklärt: Bei erkannter Bewegung kann man, auch in Abhängigkeit von Zeit und Helligkeit, Geräte und Szenen und HomeKit schalten.