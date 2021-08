Die Top-Themen der Woche: Fahrrad, Fußball und fantastischer Mac

Zunächst einmal brauche ich an dieser Stelle eure Hilfe. Kann mir bitte jemand sagen, wie Dortmund und Schalke gestern gespielt haben? Irgendwie habe ich das aufgrund einer anderen Sache ganz aus den Augen verloren. Und damit euch nichts entgeht, werfen wir heute noch einmal einen Blick zurück auf die wichtigsten Meldungen der Woche.

Meine Kollegin Mel hat euch zum Beispiel den Valkental ValkOne vorgestellt, eine Mischung aus Fahrradtasche, Rucksack und Messenger Bag. Wie das Zubehör abgeschnitten hat und was man alles unterbringen kann, lest ihr un unserem Testbericht.

Von mir gab es in dieser Woche eine Liebeserklärung. Nicht an den VfL Bochum oder Moritz Fiege, sondern an den Mac mini mit M1-Prozessor. Auch fast ein Jahr nach der Veröffentlichung bin ich weiterhin begeistert, was in der kleinen Kiste steckt und wie effizient sie arbeitet.

Von Frederick gibt es in dieser Woche keine neuen Artikel, er macht sich eine schöne Zeit in Italien. Ab und an meldet er sich aber auf unserem Instagram-Kanal aus dem Süden.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick