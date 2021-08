Für 29,99 Euro: Ein Jahr lang Bundesliga-Videos direkt nach Abpfiff

Noch zwei Mal schlafen, dann ist es endlich soweit. Nach fast eineinhalb Jahren ohne Stadion-Besuch bin ich am Samstag endlich wieder im Ruhrstadion, ihm mir dort das erste Spiel in der 1. Bundesliga seit weit mehr als 4.000 Tagen anzusehen. Solange wir von Mainz nicht komplett auseinander genommen werden, kann das nur ein Fest werden.

Wenn auch ihr die Bundesliga gerne verfolgt, aber nicht jedes Spiel live am Fernseher anschaut, dann gibt es jetzt ein interessantes Angebot bei einer recht bekannten deutschen „Tageszeitung“. Die Bild bietet ihr Plus-Abonnement für Neukunden (E-Mail) derzeit mit 62 Prozent Rabatt an.

Warum das so interessant ist? Direkt nach Abpfiff gibt es auf Bild.de und in der Bild-App Highlight-Videos aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga. Schneller darf die Zusammenfassungen in dieser Saison niemand anbieten. Ich schaue mir die Clips mit einer Länge von 2 bis 6 Minuten gerne an, zumal man sich ja genau die Spiele herauspicken kann, für die man sich interessiert.

Und der Preis geht auch in Ordnung. Statt 79,90 Euro bezahlt man im ersten Jahr nur 29,99 Euro (Kündigung nicht vergessen). Bei noch 33 anstehenden Spieltagen in der ersten Liga macht das rund 91 Cent pro Spieltag oder rund 10 Cent pro Spiel – die 2. Bundesliga noch nicht mit einberechnet.

Und obendrauf bekommt ihr noch uneingeschränkten Zugriff auf alle Inhalte von Bild.de, SportBild.de und den Bild-Apps, falls das für euch von Interesse sein sollte. Aber das kann ja zum Glück jeder für sich selbst entscheiden.