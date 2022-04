Die Top-Themen der Woche: WWDC-Termin und neues Anker-Projekt

Es ist wenig überraschend, dass auch die WWDC 2022 Anfang Juni stattfinden. In dieser Woche wurde die weltweite Entwickler-Konferenz von Apple aber offiziell angekündigt. Warum das für uns spannend ist? Am 6. Juni wird uns Apple wahrscheinlich einen ersten Ausblick auf iOS 16 und die anderen neuen Betriebssysteme für iPad, Mac & Co liefern. Auch ein Mac Pro steht noch auf der Todo-Liste von Apple.

Ganz neue Gefilde will Anker erobern. Der Zubehör-Hersteller baut nicht nur Ladegeräte, Smart Home Devices oder Powerbanks, sondern bald auch 3D-Drucker. Das erste Modell von Anker sucht auf Kickstarter erfolgreich nach Unterstützung, die Auslieferung soll Ende des Jahres erfolgen.

Neues auf Hueblog.de und dem Baustein.Blog

Rund um Philips Hue dürfte es in den kommenden Monaten wieder spannender werden. Bevor es hoffentlich bald neue Produkte gibt, klären wir zunächst einmal die aktuelle Community-Frage der Woche: Wie nutzt man die Fernsteuerung bei der Verwendung von mehreren Bridges? Im Baustein.Blog haben wir diese Woche ein Star Wars Gewinnspiel für euch, außerdem haben wir ein cooles Ferienhaus am Strand aus der Friends-Serie für euch aufgebaut.

