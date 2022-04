Zahlreiche HomeKit-Produkte von Eve Systems im Angebot

In den Oster-Angeboten von Amazon war es in den letzten Tagen eher ruhiger. Jetzt hat man noch einmal nachgelegt und bietet unter anderem zahlreiche Smart Home Produkte zum kleinen Preis an. Was uns besonders freut: Mit dabei sind auch zahlreiche Produkte von Eve Systems, dem HomeKit-Hersteller aus München.

Einer der absoluten Bestseller der vergangenen Aktionen war ohne Zweifel die Eve Energy Steckdose. Sie ist eine der wenigen kompakten HomeKit-Steckdosen, die auch den Stromverbrauch messen kann. Über die Eve-App kann man direkt auf die Werte zugreifen und diese zum Beispiel auch für Automationen nutzen. Statt 39,95 Euro kostet die Eve Energy derzeit nur 28,12 Euro.

Angebot 1.691 Bewertungen Eve Energie - Smart Plug, Verbrauchsmesser, Ein- und Ausschalten einer angeschlossenen Lampe/Gerät,... Schalten Sie Lichter und Elektrogeräte über die App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder die eingebaute Taste ein und aus

Richten Sie mühelos Programme ein, um Geräte automatisch ein- oder auszuschalten — unabhängig von Ihrem iPhone und Heimnetzwerk

Auch wenn die Heiz-Saison schon vorbei ist, ist der Eve Thermo ebenfalls interessant. Für 50,99 Euro gab es das Heizkörper-Thermostat mit Thread-Technik jedenfalls schon lange nicht mehr. Im November gab es Eve Thermo 1 Euro günstiger, den gesamten Winter über lag der Preis danach über 60 Euro. Jetzt ist also ein guter Moment, um zuzuschlagen.

1.470 Bewertungen Eve Thermo - Smartes Heizkörperthermostat, moderne Heizungssteuerung (App/Zeitpläne/Anwesenheit),... Mit Zeitplänen einzelne Räume oder das ganze Haus automatisch und passend zum Tagesablauf heizen – unabhängig von iPhone und Internet.

Fernzugriff und anwesenheitsbasierte Heizungssteuerung über die Steuerzentrale (HomePod mini/HomePod/Apple TV).

Darüber hinaus bietet Eve Systems noch einige andere HomeKit-Produkte günstiger an, bis zu 39 Prozent Rabatt sind möglich. Hier ein kleiner Überblick über alle reduzierten Artikel: