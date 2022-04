Roborock S7: Saug- und Wischroboter mit Absaugstation bei eBay im Angebot

Aktuell teste ich ja den Roborock S7 MaxV Ultra – das absolute Top-Modell von Roborock mit Absaug- und Wischstation. Kostenpunkt: 1400 Euro. Wer nicht so viel Geld für einen Saug- und Wischroboter ausgeben möchte, kann sich heute das Angebot zum Roborock S7 ansehen. Zudem ist auch die passende Absaugstation mit im Angebot, wobei beide Produkte einzeln verkauft werden. Ihr könntet also auch nur die Absaugstation kaufen, solltet ihr den S7 schon im Einsatz haben.

Roborock S7 für 469 Euro statt 519 Euro mit Gutschein FESTIVAL15 (zum Angebot)

(zum Angebot) Roborock S7 Absaugstation für 254 Euro statt 299 Euro mit Gutschein FESTIVAL15 (zum Angebot)

Der S7 bietet unter anderem eine optimierte Wischfunktion mit 300 Milliliter großem Tank und einer breiteren Wischfläche inklusive vibrierender Bodenplatte. Der Clou: Der Roborock S7 kann dank einer zusätzlichen Ultraschall-Teppicherkennung und einer absenkbaren Wischvorrichtung so gleichzeitig in einem Durchgang den Boden saugen und wischen.

Die Saugkraft liegt bei guten 2500 Pa, es gibt eine Vollgummi-Hauptbürste, einen 470 Millimeter großen Staubbehälter, LiDAR Navigation und einen 5200 mAh großen Akku. Der Sauger navigiert gekonnt durch die Räume, erstellt eine Karte und umkurvt Hindernisse. In der Roborock-App, die ich wirklich gelungen finde, könnt ihr Einstellungen tätigen, NoGo-Zonen anlegen, Zeitpläne verwalten, Serviceintervalle einsehen, Updates einspielen und mehr.

Im Vergleich zu den Top-Modellen muss man hier auf eine Kamera verzichten, die auch kleinere Hindernisse erkennt. Mein Tipp: Den Fußboden frei von kleinen Geständen halten. Kabel, Socken und ähnliches werden sonst durch die Wohnung geschleift und können dazu führen, dass der Roborock seine Arbeit vorzeitig einstellen muss.

Der Vorteil der Absaugstation: Ihr müsst die kleine Staubkammer im Roboter nicht mehr manuell entleeren. Der Dreck wird in die Station gesaugt und da hier viel mehr Platz ist, müsst ihr die Station nur selten leeren. Ebenfalls gut: Hier kommen keine Staubsaugerbeutel zum Einsatz, der Dreck wird einfach in einen Plastikbehälter gesaugt. Hier muss man also später keine neuen Beutel kaufen.

Ich möchte auf einen Saug- und Wischroboter nicht mehr verzichten, mir nimmt er viel Arbeit ab sorgt in meiner Wohnung für eine Grundsauberkeit. Ebenfalls positiv: Roborock bietet zahlreiche Ersatzteile an. Wenn die Seitenbürste oder die Walze mal getauscht werden möchten, kann man bei Amazon oder AliExpress zahlreiches Zubehör finden.

Wer sich für das Paket aus S7 und Absaugstation entscheidet, zahlt aktuell 723 Euro. Im Preisvergleich werden mindestens 750 Euro aufgerufen.

