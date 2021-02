djive Flowmate Arc Heater: Günstige Alternative zum teuren Dyson?

Meinen Dyson Pure Hot + Cool habe ich quasi das ganze Jahr über im Einsatz. In den eher kühleren Monaten nutze ich ihn immer mal wieder im Badezimmer, zum Beispiel wenn der Nachwuchs in die Wanne muss und es schön warm sein soll. In den Sommermonaten ist das Teilchen dank des integrierten Luftreinigers und Ventilators im Arbeitszimmer im Einsatz.

Mit einem Preis von über 550 Euro ist der Dyson Pure Hot + Cool aber nicht gerade die günstigste Anschaffung. Umso interessanter finde ich den djive Flowmate Arc Heater, der uns heute im Rahmen einer Pressemitteilung vorgestellt wurde. Er bietet ähnliche Funktionen, kostet aber nur 299,99 Euro.

Auch dieses Modell vereint drei wichtige Funktionen in einem Gerät: Ventilator, Heizsystem und Luftreinigung. Gesteuert wird der djive Flowmate Arc Heater mit der mitgelieferten Fernbedienung, per App, Sprachassistent (Amazon/Google) oder IFTTT.

HEPA-Filter und 80-Grad-Rotation beim djive Flowmate Arc Heater

„Der wechselbare HEPA-13-Filter sorgt für beste Luftqualität in Innenräumen und entfernt Allergene, Keime oder Aerosole zu 99,95 Prozent. Die zusätzliche integrierte UV-Desinfektion bekämpft Bakterien, Viren und Pilze – für ein sicheres Gefühl und saubere Atemluft“, heißt es in der angesprochenen Pressemitteilung. „In den Sommermonaten sorgt der Ventilator-Modus des djive Flowmate Arc Heater mit neun Geschwindigkeitsstufen, 80° Rotation und leistungsstarkem Turbo-Modus für schnelle Abkühlung im ganzen Raum. Im Auto-Modus passt der Ventilator die Geschwindigkeit automatisch an die Luftqualität an. Das rotorlose Design ist dabei besonders effizient und sicher, auch wenn Kinder und Haustiere in der Nähe des Lüfters spielen.“

Ich werde jedenfalls versuchen, mir den in zwei Farben erhältlichen djive Flowmate Arc Heater demnächst mal genauer anzusehen – wobei ich natürlich insbesondere auf die möglichen Unterschiede zum doppelt so teuren Dyson-Modell achten werde.