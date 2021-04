Drei neue Soundbars von LG unterstützen AirPlay 2, Alexa & Google Assistant

LG hat soeben das Soundbar Lineup 2021 vorgestellt. Insgesamt wurden fünf neue Produkte gezeigt, drei davon sind mit AirPlay 2, Alexa und dem Google Assistant kompatibel.

Falls ihr schon AirPlay 2-Lautsprecher im Einsatz habt, könnt ihr diese einfach mit den neuen Soundbars koppeln und so euer Multiroom-Audio erweitern. Gleichzeitig wird Dolby Atmos, Hi-Res Audio, eARC, 4K Pass-Through und Dolby Vision unterstützt.

Die smarten Versionen SP11RA, SP9YA und SP8YA unterscheiden sich ansonsten in ihrer Watt-Zahl: 770W, 520W und 440W. Gleichzeitig gibt es 7.1.4, 5.1.2 beziehungsweise 3.1.2 Audio.

Die neuen Soundbar sollen noch in diesem Monat in ausgewählten Märkten in Europa starten. Preise wollte LG bisher nicht verraten.