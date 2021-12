DuckDuckGo: Entwicklung von macOS-Browser mit Privatsphäre-Features

Wer seine Daten bei einer Websuche nicht unbedingt mit dem neugierigen Google-Konzern teilen möchte, kann auf Alternativen wie die Suchmaschine DuckDuckGo zurückgreifen. Diese lässt sich als Standard nicht nur auf dem Mac konfigurieren, sondern mittlerweile auch unter iOS bzw. iPadOS.

Nun gibt es Neuigkeiten von DuckDuckGo zu vermelden. Das Unternehmen scheint gewillt zu sein, neben der Arbeit an der eigenen Suchmaschine nun auch die Entwicklung eines neuen Browsers für Desktop-Rechner voranzutreiben. Dieser soll einen besonderen Fokus auf Privatsphäre legen, wie CEO Gabriel Weinberg in einem Blogbeitrag bekanntgegeben hat. Dort wird von einer „Super-App für Privatsphäre“ gesprochen.

Der Desktop-Browser von DuckDuckGo soll identisch zur DuckDuckGo-App für iPhones und iPads sein und es den Nutzern und Nutzerinnen erlauben, schnell und einfach ihre Privatsphäre-Einstellungen und -Informationen zu kontrollieren. „Komplizierte Einstellungen“ und „irreführende Warnungen“ soll es laut Weinberg nicht geben, sondern auf einen „robusten Datenschutz“ bieten, „der standardmäßig bei der Suche, beim Surfen, beim Mailen und mehr funktioniert“.

DuckDuckGo wird beim eigenen Browser nicht auf Chromium setzen, sondern auf Rendering-Engines, die vom Betriebssystem bereitgestellt werden. Mit diesen Voraussetzungen soll die Anwendung schneller und aufgeräumter sein.

„Anstatt Chromium oder etwas anderes zu forken, bauen wir unsere Desktop-App auf den vom Betriebssystem bereitgestellten Rendering-Engines auf (wie auf dem Handy), was es uns ermöglicht, eine Menge unnötigen Ballast zu entfernen, der sich im Laufe der Jahre in den großen Browsern angesammelt hat. Mit unserer übersichtlichen und einfachen Benutzeroberfläche in Kombination mit dem beliebten Feuerknopf aus unserer mobilen App ist DuckDuckGo für den Desktop bereit, Ihre neue, alltägliche Browser-App zu werden. Im Vergleich zu Chrome ist die DuckDuckGo-App für den Desktop sauberer, viel privater und ersten Tests zufolge auch deutlich schneller.“