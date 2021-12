ARD: Mediathek soll in Zukunft deutlich aufgewertet werden

Lineares Fernsehen ist für viele Menschen mittlerweile nicht mehr vorstellbar. Neben Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ tragen dazu auch die kostenlosen Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender bei, die viele Inhalte des Tages auf Abruf bereitstellen und darüber hinaus auch eine große Sammlung an Filmen, Serien, Dokus und mehr anbieten.

Die ARD Mediathek (App Store-Link) gehört schon seit einigen Jahren im Webbrowser für macOS, auf Smart TVs, Spielkonsolen, dem Apple TV sowie unter iOS und iPadOS zum Standard und soll nun weiter aufgewertet werden. So berichtet der scheidende ARD-Vorsitzende Tom Buhrow in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass in Zukunft die sehr beliebten Dokumentations-Formate mehr im Fokus stehen werden. So will man selbst hochwertige Dokus produzieren. Der Wochenbeginn soll darüber hinaus als Info-Tag dienen und im linearen TV am Montagabend zur Prime-Zeit ab 20.15 Uhr für Dokus beinhalten.

Rezepte, Koch-Dokus und mehr im „Food“-Themenbereich

Die Mediathek der ARD samt ihren insgesamt neun Landesfunkanstalten und den zugehörigen Programmen wie arte, KiKa, ONE, 3sat und mehr wurde zudem um einen neuen Themenbereich erweitert, der unter der Bezeichnung „Food“ weitere Inhalte bieten soll. „Du bist, was du isst. Gesunder Genuss und Respekt für unsere Lebensmittel – Ernährung ist mehr als Essen. Dokus und Rezepte zum Nachkochen und Nachdenken.“ Mit diesen Worten wird die neue Rubrik beschrieben. Wer sich fürs Kochen, Backen und entsprechende Hintergründe interessiert, sollte hier unbedingt vorbeischauen.

Ebenfalls vorbeischauen kann man ab dem nächsten Monat auch wieder in der Bochumer Feuerwache: Die vom WDR produzierte Doku-Reihe „Feuer & Flamme“, die den Arbeitsalltag der Feuerwehr im Ruhrgebiet näher beleuchtet, geht in eine neue Runde. Ab dem 17. Januar 2022 gibt es die mittlerweile fünfte Staffel der beliebten Dokutainment-Serie, online gibt es sie schon ab dem 10. Januar zu sehen. Im neuen Jahr wird die Reihe zudem von einem Podcast begleitet, „der die Themenaus den einzelnen Episoden aufgreift und vertieft“, heißt es in der Mitteilung des WDR. „Redakteurin Silke Schnee lässt in den Podcastfolgen die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner aus Bochum zu Wort kommen und thematisiert dabei auch Fragen der User:innen.“