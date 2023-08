Ecovacs: Winbot W2 und Airbot Z2 kümmern sich um Fenster- und Luftreinigung

Bereits in der letzten Woche machte der chinesische Hersteller Ecovacs mit der Präsentation des neuen Deebot X2 Omni auf sich aufmerksam, auch wir berichteten darüber. Das neue Flaggschiff-Saugroboter-Modell des Unternehmens startet allerdings nicht allein in den Markt, sondern bringt mit dem Ecovacs Winbot W2 und dem Airbot Z2 noch zwei weitere Neuheiten mit. Diese kümmern sich allerdings nicht um die Reinigung des Fussbodens, sondern um die Fenster bzw. die Luftqualität.

Noch in diesem Jahr soll der Ecovacs Winbot W2 auf dem Markt erscheinen, ein genaues Veröffentlichungsdatum ist allerdings noch nicht bekanntgegeben worden. Der Winbot W2 ist der Nachfolger des Fensterreinigungsroboters Winbot W1, der aktuell bei Amazon für 356 Euro zu haben ist. Die neuste Generation soll sich nun auf drei große Problemfelder der automatischen Fensterreinigung fokussieren: Die Sturzanfälligkeit der Roboter, die inkonsistente Reinigung und die zuweilen komplexe Handhabung.

Der Ecovacs Winbot W2 will daher Sicherheitsseil und Stromkabel miteinander kombinieren und bietet darüber hinaus eine automatische Kabelauf- und abwicklungsfunktion. Für eine verbesserte Haftung am Fenster soll ein optimierter Saugnapf sorgen, zudem gibt es eine Weitwinkel-Sprühtechnologie mit drei Düsen, um die Reinigungsflüssigkeit noch gleichmäßiger auftragen zu können. Darüber hinaus hat der Hersteller die eigene Software erneuert und die Bahnenplanung überarbeitet, so dass ein um „30 Prozent gesteigerte“ Reinigungsleistung erreicht werden soll. Weitere Details zum Winbot W2 sind noch nicht kommuniziert worden, auf der IFA dürfte es aber zusätzliche Informationen über die Neuerscheinung geben.

Ecovacs Airbot Z2 reinigt und befeuchtet die Raumluft

Anders als der Winbot W2 wird der neue Ecovacs Airbot Z2 bereits auf der chinesischen Website des Herstellers gelistet. Auch hier deutet die Bezeichnung „Z2“ auf die direkte Nachfolge des fahrbaren Luftreinigers Airbot Z1 hin, der bei Amazon momentan für 848 Euro zu finden ist und seinerzeit für 1.099 Euro am Markt startete.

Der Ecovacs Airbot Z2 verfügt nun über eine Geschwindigkeit von bis zu 0,7 Metern pro Sekunde und kann auf neue Sensoren zur Hindernisvermeidung zurückgreifen. Laut Hersteller reinigt man mit der neuen Version den gleichen Raum in der Hälfte der Zeit. Darüber hinaus gibt es die bekannten Funktionen wie eine nebelfreie Raumluftbefeuchtung, eine wirksame Entfernung von Pollen, Bakterien, Viren, tierischen Haaren und Schuppen, Formaldehyd, Tabakrauch und mehr. Auch hier steht der Kaufpreis und das Veröffentlichungsdatum noch nicht fest.