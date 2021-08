Epic Games: Google hatte Pläne, den Spielekonzern aufzukaufen

Der Konzern Epic Games ist uns vor allem bekannt für sein Multiplayer-Game Fortnite und der gerichtlichen Auseinandersetzung mit Apple vor einem US-Gericht. Aber auch Google war in einen Streit mit Epic Games verwickelt, in dem es um Epics Spiel Fortnite im Google Play Store ging.

Laut Epic Games fühlte sich Google von den Plänen Epics bedroht, die offizielle Play Store-Kommission zu umgehen, indem Fortnite über anderen Kanäle vertrieben wird. In einem zuvor geschwärzten und nun öffentlich gewordenen Bereich von Gerichtsakten bezüglich einer Kartellbeschwerde Googles wurden diese Details publik gemacht (via The Verge). Sie spiegeln die interne Google-Kommunikation über den Wettbewerb auf der Android-Plattform wider. Epic beschreibt dies wie folgt:

Die internen Nachrichten Googles bleiben jedoch weiter unter Verschluss, und es wird nirgends deutlich, dass Google jemals mit diesem Vorstoß an Epic Games herangetreten ist. Auch über das mögliche Zeitfenster, in dem diese Optionen diskutiert wurden, kann nur spekuliert werden – eventuell nachdem Epic die eigenen Pläne, Fortnite für Android zu veröffentlichen, im Jahr 2018 publik gemacht hat. In einem Tweet bei Twitter äußerte sich Epic-CEO Tim Sweeney zu dieser Angelegenheit.

This was unbeknownst to us at the time, and because of the court’s protective order we’re just finding out now about Google’s consideration of buying Epic to shut down our efforts to compete with Google Play.https://t.co/HSS1edUrQm

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 6, 2021