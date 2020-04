Erste Eindrücke vom Foto-Wettbewerb & der AR-Modus in der Picmentum-App

Ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen: Wir haben zusammen mit den Machern von ProCamera und Picmentum einen Foto-Wettbewerb ins Leben gerufen. Noch bis Sonntag könnt ihr eure besten Schnappschüsse mit iPhone und iPad einsenden und so Preise im Gesamtwert von 500 Euro gewinnen. Alle Informationen zum Foto-Wettbewerb haben wir in diesem Artikel für euch gesammelt.

Noch sind die Würfel natürlich nicht gefallen, die Qualität der Einsendungen ist aber wirklich fantastisch. Ich habe beispielhaft einfach mal ein paar Bilder herausgesucht, wobei es natürlich schon weit mehr als die folgenden drei Fotos gibt, die in den Favoriten-Ordner gewandert sind. Es wird jedenfalls nicht leicht, die zehn Finalisten auszuwählen.

Drei tolle Einsendungen unserer Leser

So funktioniert der Augmented Reality Modus in Picmentum

Und falls ihr am Ende zu den zehn Finalisten zählt und auf jeden Fall einen Gutschein für eine Picmentum-Bestellung gewinnt oder euer Wunschbild einfach so als Wandbild bestellt, könnt ihr euch noch auf ein ganz besonderes Schmankerl gefasst machen.

Mit der Picmentum-App kann man seine Bestellung nämlich auch zum Leben erwecken. Dazu verknüpft man das bestellte Bild in der App einfach mit einem Live Photo oder Video. Sobald man den Augmented Reality Modus in Picmentum startet und ein Bild an der Wand erfasst wird, wird es wie durch Geisterhand zum Leben erweckt. Wie genau das funktioniert, könnt ihr im folgenden Video sehen.