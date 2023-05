ESR SHIFT Magnetic Case: iPad Pro 11″-Case mit variablen Aufstellmöglichkeiten

Der bei uns im Blog schon häufiger in Erscheinung getretene Zubehör-Hersteller ESR hat heute eine neue iPad Pro-Hülle, die SHIFT Magnetic, vorgestellt. Die stabile Standfunktion der Hülle ist ideal zum Schreiben, Lesen, Zeichnen und für Videotelefonie geeignet und bietet selbst auf dem Schoß abgelegt eine ausreichende Stabilität.

Die SHIFT-Hülle bietet einen eleganten Look und unterstützt gleichzeitig einen doppelten Schutz durch eine 125 Gramm leichte Rückwand und eine zusätzliche magnetische Frontabdeckung. Damit bietet die SHIFT-Hülle mehr Möglichkeiten, das iPad zu nutzen und gleichzeitig zu schützen. Das Backcase ist eine harte, kratzfeste Kunststoffhülle mit stoßabsorbierenden TPU-Seiten, die einen robusten Ganzkörperschutz bieten, während die Frontabdeckung aus hochwertigem veganen Leder gefertigt ist.

Die mit dem Red Dot Award 2023 ausgezeichnete Hülle verfügt über sechs Nutzungsmodi, die es dem User ermöglichen, die Position des iPads ohne Einschränkungen anzupassen. Im „Ultra-stabilen Modus“ sorgen die starken Magnete und die breiten Halterungen dafür, dass die Hülle auch auf dem Schoß als stabiler Ständer funktioniert. Möchte man iPad in einen erhöhten Bildschirm verwandeln, um es der eigenen natürlichen Blickrichtung anzupassen, ist dies ebenfalls im Modus „Erhöhter Bildschirm“ möglich. In der „Hochformat-Ansicht“ kann man in bequemer Höhe und vertikaler Ausrichtung FaceTime-Gespräche mit Freunden und Familie führen und auf Websites surfen.

Sechs Aufstell-Modi für flexible Nutzung

Der „Free-Move-Modus“ ermöglicht es, die magnetische Frontabdeckung abzunehmen, um sofort auf das Gerät zugreifen zu können, während der Schutz der leichten Rückseite erhalten bleibt. Für diejenigen, die ein iPad für die Arbeit oder die Schule verwenden, erleichtert der spezielle „Schreibmodus“ die Verwendung des Tablets für Notizen. Da die obere Halterung des Tablets magnetisch in die Rillen des Gehäuses eingreift, lassen sich drei einstellbare Schreib-, Tipp- und Zeichenwinkel zwischen 15 und 25 Grad erzielen.

Das SHIFT-Gehäuse unterstützt auch einen standardmäßigen „Betrachtungsmodus“, bei dem eine untere Halterung verwendet wird, die sechs stabile Betrachtungswinkel (zwischen 30 und 70 Grad) ermöglicht: So wird das Streamen von Videos vereinfacht. Darüber hinaus ist der „Kühlschrankmodus“ die ideale Gehäuseoption für alle, die bei der Zubereitung von Speisen Kochvideos verfolgen möchten. Mit den starken Magneten auf der Rückseite des Gehäuses können die iPads sicher an Metallkühlschränken befestigt werden, so dass die Videos fernab von Küchenarbeitsplatten abgespielt und angesehen werden können.

Belüftungsöffnungen und Halterung für Apple Pencil 2 integriert

Die SHIFT-Hülle ist mit Belüftungsöffnungen zur Wärmeableitung ausgestattet, die die Akkulaufzeit des iPads verlängern sollen. Die praktische integrierte Halterung für den Pencil 2 in der vertieften Seite des Gehäuses ermöglicht auch das magnetische Koppeln und Aufladen des Apple-Stifts. Darüber hinaus gibt es einen integrierten Stylus-Halter, der eine Vielzahl von digitalen Stiften aufnehmen kann, darunter den Apple Pencil 1/2 und den ESR Digital Pencil.

Das ESR SHIFT Magnetic Case ist nur kompatibel mit dem iPad Pro 11ʺ aus 2022/2021 mit den Modellbezeichnungen A2759, A2435, A2761, A2377, A2459 und A2301; die Hülle ist nicht kompatibel mit anderen iPad-Modellen. Die Neuerscheinung ist bereits bei Amazon in Deutschland zum Preis von 81,06 Euro gelistet, kann aber noch nicht bestellt werden. Es dürfte aber nicht mehr allzu lange dauern, ehe die Verfügbarkeit gegeben ist.