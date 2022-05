EU-Kartellbeschwerde gegen Apple Pay: PayPal half bei Initiierung

Apple sieht sich seit Montag dieser Woche mit einer Kartellbeschwerde der Europäischen Kommission konfrontiert. Die europäischen Regulierungsbehörden werfen dem Konzern vor, „dass der iPhone-Hersteller seine Kontrolle über mobile Zahlungen missbraucht“. So heißt es in einem Artikel zum Thema von Bloomberg. Apple solle die Tap-to-Pay-Funktion des iPhones für seinen eigenen Apple Pay-Service reserviert haben, anstatt konkurrierende Zahlungsplattformen die Funktion nutzen zu lassen, so Bloomberg.

Offenbar war an der Initiierung der EU-Kartellbeschwerde auch der bekannte Zahlungsdienstleister PayPal beteiligt. Das Unternehmen half laut Bloomberg, „eine formelle Kartellbeschwerde gegen Apple Inc. und sein iPhone-Zahlungssystem anzustoßen, indem es Bedenken bei der Europäischen Kommission äußerte“. Bloomberg bezieht sich dabei auf Personen „mit Kenntnis der Angelegenheit“.

PayPal war allerdings wohl nicht der einzige Zahlungsdienst, der eine informelle Beschwerde bei der EU-Kommission einreichte. Bloomberg spricht von „eines von mehreren Unternehmen“. Welche anderen Konzerne an der Initiierung der Kartellbeschwerde beteiligt waren, bleibt bisher unklar. PayPal bietet bereits unter Android eine Tap-to-Pay-Option an und möchte dieses Feature wohl auch auf Apple-Geräten nutzen – bisher jedoch ohne Erfolg.

Noch in diesem Jahr Öffnung der NFC-Schnittstelle geplant

Der Hintergrund: Dienste wie Apple Pay basieren auf dem Nahfeld-Kommunikationsstandard NFC. Auch Apple hat einen entsprechenden NFC-Chip in den iPhones verbaut, erlaubt aber nur dem eigenen Zahlungsdienst Apple Pay, diese Schnittstelle zu nutzen. Damit werden Drittanbieter wie PayPal und andere Apps daran gehindert, ebenfalls von der Schnittstelle Gebrauch zu machen. Zwar ist noch in diesem Jahr eine Öffnung der NFC-Schnittstelle auf iPhones von Apple geplant, allerdings nicht in dem Umfang, wie man es sich wünschen würde.

„In diesem Jahr wird Apple damit beginnen, Dritten die Nutzung des NFC-Chips des iPhones zu gestatten, um Zahlungen zu akzeptieren – eine Funktion, die auf kleine Unternehmen ausgerichtet ist -, aber es wird Verbrauchern mit konkurrierenden Diensten immer noch nicht erlauben, auf diese Weise Zahlungen zu tätigen. Diese Situation schafft ungleiche Wettbewerbsbedingungen, so die Kommission in ihrer Beschwerde.“

So berichtet Bloomberg über diese Angelegenheit. Apple selbst habe den eigenen Ansatz mit Dritt-Apps begründet, die ja auch ohne eine Tap-to-Pay-Funktion große Popularität genießen würden. Das Unternehmen gab an, man werde „weiterhin mit der Kommission zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die europäischen Verbraucher Zugang zu der Zahlungsoption ihrer Wahl in einem sicheren Umfeld haben.“ Wie sich diese Zusammenarbeit auf Unternehmen wie PayPal auswirken wird, bleibt abzuwarten.