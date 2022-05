EU-Kommission reicht Beschwerde gegen Apples NFC-Blockierung für mobile Zahlungen ein

Die NFC-Schnittstelle im iPhone dient nur einem Zweck: Man kann mit Apple Pay Zahlungen ausführen. Drittanbieter wird der Zugriff auf diese Standardtechnologie untersagt und aus diesem Grund sieht die Europäische Kommission keinen fairen Wettbewerb.

Margrethe Vestager, zuständige Exekutiv-Vizepräsidentin der Kommission:

Mobile Zahlungen gewinnen in der digitalen Wirtschaft immer mehr an Bedeutung. Für die Integration der europäischen Zahlungsverkehrsmärkte ist es wichtig, dass den Verbraucherinnen und Verbrauchern die Vorteile eines wettbewerbsbasierten und innovativen Marktumfelds zugutekommen. Uns liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass Apple den Zugang Dritter zu Schlüsseltechnologien beschränkt hat, die für die Entwicklung konkurrierender mobiler Geldbörsen für Apple-Geräte benötigt werden. In unserer Mitteilung der Beschwerdepunkte stellen wir vorläufig fest, dass Apple den Wettbewerb zugunsten seiner eigenen Lösung Apple Pay beschränkt haben könnte. Ein solches Verhalten würde einen Verstoß gegen unsere Wettbewerbsvorschriften darstellen.