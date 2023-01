Eufy Smart Scale P2 Pro: Smarter Körperwaage mit 25 Prozent Rabatt

Wie genau war das noch mit den guten Vorsätzen für das neue Jahr? Bei mir müsste ja auch mal wieder ein bisschen Winterspeck runter. Bevor die Erfolge sichtbar werden, sieht man sie auf der Waage. Und vielleicht braucht ihr ja noch einen entsprechenden Anreiz. Wie wäre es mit der Eufy Smart Scale P2 Pro?

Sie smarte Körperwaage aus dem Hause Anker erhaltet ihr derzeit zumindest in der Farbe Schwarz mit einem Rabatt in Höhe von 25 Prozent, so dass sich der Preis von 59,99 Euro auf 44,99 Euro (Amazon-Link) reduziert. Günstiger gab es die Waage auch rund um den Black Friday nicht.

Das erwartet euch bei der Eufy Smart Scale P2 Pro

Die Waage kann insgesamt 16 Messwerte bestimmen, einschließlich Gewicht, Körperfett, BMI, Muskelmasse, Knochenmasse und Herzfrequenz. Zusätzlich wird ein virtuelles U-Body 3D-Modell erstellt, das auf die eingegebenen Proportionen und Maßen von Bizeps, Brust, Taille, Hüfte und Oberschenkeln basiert. Die Waage kann dabei auch Veränderungen von 50 Gramm erkennen, um so auch kleine Erfolge feiern zu können.

Auf dem kleinen Display werden die aktuellen Werte angezeigt, alle detaillierten Aufschlüsselungen können in der EufyLife-App eingesehen werden. Gleichzeitig werden die Daten auch mit Apple Health, Google Fit oder FitBit synchronisiert. In der App lassen sich auch weitere Personen anlegen, laut Eufy gibt es hier eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern. Und wer möchte, kann im Haustiermodus auch seine Mitbewohner wiegen.

Noch günstiger wird es übrigens mit der Smart Scale P2 ohne Pro, die von 49,99 auf 34,99 Euro (Amazon-Link) reduziert ist. Bei diesem Modell ist die Analyse der Körperzusammensetzung nicht so genau, für die einfache Protokollierung von Körpergewicht und anderen wichtigen Einheiten ist das Basis-Modell aber auch gut geeignet.