Face ID: Apple will das Masken-Problem mit iOS 14.5 lösen

Gestern Abend hat Apple neue Beta-Versionen für seine verschiedenen Geräte veröffentlicht, unter anderem iOS 14.5 für das iPhone und watchOS 7.4 für die Apple Watch. Mit dabei ist ein richtig spannendes Feature, das uns ein Jahr nach dem Start der Corona-Pandemie auch ohne Touch ID wieder etwas mehr Komfort zurückbringt: „Entsperren mit der Apple Watch“.

Mit den kommenden Updates wird Apple die Möglichkeit bieten, auch das iPhone mit Hilfe einer Apple Watch zu entsperren, ähnlich wie wir es bereits vom Mac kennen. Damit soll das Problem umgangen werden, dass Face ID natürlich nicht richtig mit einer Maske funktioniert.

Wie genau die neue Funktion umgesetzt wird, könnt ihr im folgenden englischsprachigen Video von MacRumors sehen:

Alternativ haben wir auch eine kleine Kurzfassung vorbereitet. Damit das neue Feature funktioniert, muss es zunächst manuell in den iOS-Einstellungen aktiviert werden – es ist nicht von Haus aus eingeschaltet. Danach sind folgende Voraussetzungen notwendig, damit die neue Funktion zum Tragen kommt:

Face ID entdeckt eine Maske im Gesicht

die eigene Apple Watch ist in unmittelbarer Nähe

die Apple Watch wird am Handgelenk getragen

die Apple Watch ist per PIN entsperrt

Jedes Entsperren des iPhones über die Apple Watch wird auf selbiger mit einer kleinen Notification inklusive Vibration bestätigt. Sollte man das iPhone nicht selbst entsperrt haben, wird man es mit einem Fingertipp auf der Apple Watch wieder sperren können.

Natürlich ist das Entsperren mit der Apple Watch nicht so sicher wie Face ID oder ein Code, in der heutigen Zeit dürfte es für viele Nutzer aber eine willkommene Erleichterung im Alltag sein. Ich hasse es jedenfalls, im Supermarkt jedes Mal die PIN eingeben zu müssen, nur um einen Blick auf die Einkaufsliste werfen zu können. In diesen Momenten bin ich schon ein bisschen neidisch auf das iPhone SE meiner Frau, das mit Touch ID ausgestattet ist.