Lost Horizon: Entwickler veröffentlichen neue Soundtrack-App

Die Entwickler von Animation Arts sind vor allem für ihre beliebten Abenteuer-Games Geheimakte Tunguska und Lost Horizon bekannt. Nun hat man sich allerdings in eher unbekanntes Terrain vorgewagt und mit Lost Horizon – Soundtrack (App Store-Link) eine musikalische Anwendung entwickelt, in der sich alles um den umfangreichen Soundtrack des Adventure-Games Lost Horizon dreht. Die Neuerscheinung ist für kleine 99 Cent im deutschen App Store erhältlich und benötigt neben 206 MB an freiem Speicherplatz auch iOS 10.0 oder neuer auf dem Gerät.

Das Spiel Lost Horizon wurde im Jahr 2010 von Animation Arts entwickelt und im gleichen Jahr über Deep Silver veröffentlicht. Seit 2017 ist Lost Horizon (App Store-Link) in einer für Mobilgeräte optimierten Version auch im App Store für iPhones und iPads erhältlich. Auch ein zweiter Teil ist mittlerweile erschienen, Lost Horizon 2 (App Store-Link), das die Geschichte um den Abenteurer Fenton Paddock fortführt.

„Wenn Sie das Spiel ‚Lost Horizon‘ bereits kennen, wird diese Soundtrack-App mit Sicherheit nostalgisch-schöne Erinnerungen wecken. Aber selbst ohne das Spiel gespielt zu haben, bietet Ihnen diese App wundervolle atmosphärische Momente. Dafür sorgen der von Profis durchgängig sehr hochwertig produzierte Soundtrack sowie die einzigartigen Grafiken aus dem Spiel, die speziell für diese App neu bearbeitet wurden.“

So berichtet das Team von Animation Arts bezüglich ihrer Neuerscheinung im deutschen App Store. Der Soundtrack besteht aus insgesamt 34 Tracks, die den Hörer „in eine Welt voller Abenteuer, Exotik und Romantik“ entführen sollen. Die Gesamtspielzeit liegt bei knapp 1 Stunde 20 Minuten, zudem gibt es als Bonus zwei bisher unveröffentlichte Tracks. In der App selbst gibt es einen integrierten Player mit Play/Pause- und Shuffle-Funktion, um den Soundtrack anhören zu können. Habt ihr Lost Horizon gespielt und erinnert euch noch an den Soundtrack des Spiels?