Joyn PLUS+ integriert jetzt die Sport-Sender SPORT1+ und eSPORTS1

Im Dezember hat Joyn in der eigenen Mediathek den neuen Sport-Bereich eingeführt. Mit der Partnerschaft mit der Sport 1 GmbH baut man diesen Bereich aus und Nutzer von Joyn PLUS+ können ab sofort auf die Sender SPORT1+ und eSPORTS1 zuzugreifen.

Das seht ihr bei SPORT1+:

SPORT1+ zeigt auch in Zukunft die besten Eishockeyspieler der Welt in der National Hockey League (NHL). Zudem überträgt SPORT1+ Eishockey mit der Champions Hockey League (CHL) und Länderspielen der DEB-Auswahl sowie Volleyball und Beachvolleyball. Der Pay-TV Sender zeigt auch internationalen Spitzenfußball aus der französischen Ligue 1 und mit der Coupe de France, der Scottish Premiership, der Sky Bet Championship, Englands zweithöchster Klasse, sowie der Copa Libertadores, Copa Sudamericana und der asiatischen Champions League (AFC). SPORT1+ bietet darüber hinaus ausgewählte Turniere der Women’s Tennis Association (WTA). Auch die Motoren dröhnen mit zahlreichen attraktiven Motorsport-Angeboten auf SPORT1+, darunter die NASCAR Cup Series und neu ab 2021 die DTM Trophy. Die „SPORT1 News“ informieren die Sportfans im Programm von SPORT1+ mehrmals täglich über die wichtigsten Ereignisse in der Welt des Sports.

Das seht ihr bei eSPORTS1:

eSports pur auf eSPORTS1: Der erste lineare TV-Sender für eSports im deutschsprachigen Raum berichtet über die bekanntesten eSports-Titel wie zum Beispiel League of Legends, Dota 2, Counter-Strike, Overwatch, Rocket League oder FIFA. Das 24/7-Programm des Pay-TV-Kanals umfasst dabei mindestens 1.200 Live-Stunden von hochkarätigen internationalen und nationalen eSports-Events sowie Highlight-Sendungen und eigenproduzierte Magazine. Die Programminhalte werden von der eigenen eSports-Redaktion gemeinsam mit Experten und Influencern aus der deutschsprachigen eSports-Community für die Zielgruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz kuratiert, redaktionell aufbereitet und präsentiert.

Das kann Joyn

Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Joyn PLUS+ könnt ihr bei Interesse 30 Tage kostenlos ausprobieren, danach zahlt man 6,99 Euro pro Monat.