Faltbares iPad soll in „intensiver Entwicklung“ sein

Die DigiTimes bekräftigt die eigenen Aussagen vom 26. Juli und will weiterhin erfahren haben, dass Apple an einem faltbaren iPad arbeitet, welches jetzt sogar in „intensiver Entwicklung“ sei. Laut DigiTimes soll das „iPad Fold“ schon 2024 angekündigt werden.

Die taiwanesische Publikation geht mit Infos aus der Lieferkette davon aus, dass ein Start für Ende 2024 oder möglicherweise Anfang 2025 geplant ist. Apple soll mit den Zulieferten intensiv an der Entwicklung des faltbaren iPads arbeiten, bevor eine Produktion in kleinem Maßstab geplant ist.

Apple soll jetzt schon mehr als vier Jahren an der faltbaren Displaytechnologie forschen und möchte diese zuerst im iPad testen, da dieses Produkt einen vergleichsweisen geringen Anteil am Umsatz des Unternehmens ausmacht. Ob ein faltbares iPhone nach einem Erfolg auf den Markt kommt, bleibt vorerst Apples Geheimnis.

Der Knick ist zu offensichtlich

Eines der Probleme ist der Knick im Display. Apple gefällt der Falz in der Mitte nicht und sucht nach einer Lösung, um den Knickeffekt abzumildern. Hier arbeitet Apple mit LG und Samsung zusammen und ist weiterhin auf der Suche nach einem kosteneffizientem Design, das eine Massenproduktion erlaubt.

Ein neuartiges „iPad Fold“ könnte die Tablet-Verkäufe bei Apple wieder ankurbeln, während der Tablet-Markt derzeit weltweit zurückgeht.

