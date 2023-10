Amazon Kindle: Mac-App nach Kritik jetzt für Apple Silicon-Rechner optimiert

Vor etwa einem Monat hat Amazon eine überarbeitete Kindle-App (Mac App Store-Link) für den Mac im Mac App Store veröffentlicht. Langfristig soll die neue Anwendung den Vorgänger ersetzen und einige Optimierungen wie ein verbessertes Leseerlebnis und Bibliotheksverwaltung bereithalten.

Bei den Kindle-Nutzern und -Nutzerinnen kam das Update aber offenbar zunächst nicht sonderlich gut an. Mit einem weiteren Update will Amazon nun nachbessern und hat jetzt Version 6.85.3 im deutschen Mac App Store veröffentlicht. Die aktualisierte App ist nun auch eine Universal-App und wurde für Macs mit Apple Silicon-Prozessoren optimiert. Darüber hinaus hat Amazon die Tastatur- und Mausunterstützung von Kindle für Mac verbessert.

Wer Hoffnungen hatte, dass es mit der neuen Kindle-App nun auch endlich in Deutschland möglich ist, neue Bücher aus dem großen Angebot von Amazon kaufen zu können, wird leider weiterhin enttäuscht werden. Zwar werden im Mac App Store einige In-App-Käufe geführt, diese beschränken sich aber auf den in den USA erhältlichen Dienst „Kindle Vella“, der den Kauf von Episoden von Fortsetzungsgeschichten per In-App-Kauf ermöglicht.

Kommt man mit der neuen Amazon Kindle-App nicht gut zurecht, kann im Mac App Store noch immer die als „Kindle Classic“ (Mac App Store-Link) bekannte alte Variante heruntergeladen werden. Es ist allerdings denkbar, dass diese über kurz oder lang aus dem Mac App Store verschwinden und Amazon sich komplett auf die neue App konzentrieren wird.