FIFA Mobile: EA präsentiert „die nächste Generation des Mobile-Gamings“

Electronic Arts hat ein großes Update für FIFA Mobile (App Store-Link) veröffentlicht. „Die neue Generation des Modile-Gamings“ ist ab sofort verfügbar. Der Download ist 167,6 MB groß, funktioniert mit iOS 12.2 und neuer und hält In-App-Käufe bereit.

FIFA Mobile wurde grundlegend überarbeitet, bietet eine bessere Grafik, optimiertes Audio und diverse Neuerungen in Sachen Gameplay. Auf neueren Geräten lässt sich FIFA Mobile jetzt mit 60 FPS spielen, wodurch das Spiel noch flüssiger wird, ihr in den Einstellungen das Grafikerlebnis aber manuell anpassen könnt – so wird eine große Kompatibilität mit vielen Endgeräten sichergestellt.

Neu in FIFA Mobile: Ihr könnt in Echtzeit zwischen 4 Kamerawinkeln wechseln. Ebenso gibt es neue Kamera-Optionen für Abschläge, Freistöße, Eckbälle und Elfmeter. Gleichzeitig könnt ihr eine Reihe neuer Stadien freischalten und individuelle Wetterbedingungen einstellen. Auch die Tageszeit kann angepasst werden, sodass am Tag, in der Dämmerung oder am Abend gespielt werden kann.

Mit Live-Audiokommentaren von Kommentatoren und Kommentatorinnen aus aller Welt enthält das neueste FIFA Mobile-Update eines der am meisten herbeigesehnten Features der Fans. Der Kommentar ist in 11 Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Englisch, Spanisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Italienisch, Niederländisch, Arabisch, Mandarin und Japanisch. Neue Heimgesänge, Stadionsprecher und Spielerrufe, die in den ruhigeren Momenten auf dem Rasen zu hören sind, machen den Spielsound und das Spielgefühl der Partien noch authentischer.

Die Gameplay-Upgrades und Neuerungen des neuen FIFA Mobile-Updates bieten ein noch umfangreicheres Team-Management und noch präzisere Spielerkontrolle im Echtzeit-11-gegen-11. Auch weitere Spielverbesserungen im VS-Angriff-Modus sind mit dabei. Neue Team-Management-Optionen geben die volle Kontrolle über Spielerwechsel, Spielpositionen und Standardschützen und damit auch über den Erfolg des Teams. Features wie Ausdauer und Spezialbewegungen sorgen im Spielerlebnis von FIFA Mobile für noch mehr Authentizität.

Fotos: EA SPORTS.