Es ist fast auf den Tag genau sieben Jahr eher, seit wir zum ersten Mal über First Strike (App Store-Link) berichtet haben. Am 12. März 2014 ist das Spiel im App Store erschienen und wurde seit dem von elf Millionen Nutzern auf verschiedenen Plattformen gespielt. Mit einem Update wird First Strike zu First Strike: Classi‪c. Neben einem neuen Namen bietet der Titel auch zahlreiche Verbesserungen und neue Inhalte, die für Bestandskunden natürlich kostenlos sind.

In First Strike spielt man mit einer von mehreren nuklearen Supermächten der Erde, die nach und nach freigeschaltet werden. Bezeichnend sind die Schwierigkeitsstufen von leicht bis schwer: USA, Westeuropa und Nordkorea stehen zum Start zur Auswahl. Nach zwei „Siegen“ werden immer neue anderen Atommächte freigeschaltet, später kann man gleichzeitig gegen elf andere Nationen antreten.

Ziel des Spiels ist es natürlich, alle anderen Nationen zu vernichten. Damit erinnert First Strike ein wenig an das bekannte Plague Inc., in dem man die ganze Welt mit Viren und Krankheiten vernichtet. Gleichzeitig zeigt First Strike aber auch, in welche Gefahr die Menschheit sich mit den Atomwaffen begibt.

Das sind die Neuerungen in First Strike: Classi‪c

Eine neue, optimierte und von Grund auf entwickelte Codebasis.

Neue KI mit neuen Verhaltensweisen und Taktiken.

Aufgefrischte und überarbeitete grafische Benutzeroberfläche.

Zwölf spielbare nukleare Supermächte – Du entscheidest, welche reale Supermacht du spielst: Von den USA bis Russland, China oder Nordkorea.

Verheerende Superwaffen – Baue zwölf technologisch fortschrittliche Raketen, von Tridents bis zur TSAR – jede Nation hat einen einzigartigen Flugkörper.

Entwickle Raketen und Flugkörper, erobere Gebiete und erforsche neue verheerende Nukleartechnologien.

Neues Social-Hub.

Kontrolliere die Welt – schieße und verteidige dich gegen Atomraketen auf einem 3D-Globus.

Aufgrund von Wünschen der Fans nach neuen Updates für das Spiel, wird das überarbeitete First Strike: Classic als Basis für zukünftige Inhalte und Erweiterungen dienen, die ab Sommer 2021 erscheinen werden. Man darf also gespannt sein, was sich die Entwickler als nächstes einfallen lassen.