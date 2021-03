Auch mit Apple Pay: Mit VISA bezahlen und bis zu 50 Euro zurückbekommen

Insofern ihr eine VISA-Karte im Einsatz habt, könnt ihr bis zum 6. April 2021 von einer neuen Cashback-Aktion profitieren. Ihr könnt ingesamt bis zu 50 Euro erstattet bekommen. Folgende Bedingungen gelten.

Für die Aktion müsst ihr euch bei VISA mit Name, E-Mail und Kreditkartennummer anmelden. Nur wer möchte, kann teilnehmen – die Daten werden dabei stets sicher behandelt. Wenn ihr nun mit der VISA-Card Einkäufe bis maximal 25 Euro bezahlt, auch mit Apple Pay, gibt es 2 Prozent zurück. Maximal werden 50 Euro pro Karte erstattet.

Egal, wo Sie zahlen oder wie Sie zahlen: ob beim Bäcker in Ihrer Nachbarschaft oder im Onlineshop Ihrer Buchhandlung – ob kontaktlos , mobil oder online. Bis zum 6. April 2021 gibt es 2 % Geld zurück auf Ihre Zahlungen bis 25 Euro.

Weitere Informationen findet ihr auf der Sonderseite bei VISA. Um auf die 50 Euro Cashback zu kommen, müsst ihr ziemlich viele Umsätze tätigen. Wenn ihr immer genau 25 Euro zahlt, gibt es 50 Cent zurück. Ihr müsst also 100 Mal genau 25 Euro bezahlen, wenn ihr die Aktion vollkommen ausnutzen wollt. Das wird in der Realität wohl eher selten der Fall sein, aber auch so kann man etwas Geld sparen.