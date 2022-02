Flashscore: App bietet Live-Ticker und -Ergebnisse für über 30 Sportarten

Sport weckt große Emotionen – und genau diese Emotionen will ein neuer Look von Flashscore, einer Web- und Mobile App für Echtzeit-Live-Ergebnisse, unterstützen. Website und App haben ab sofort ein modernes und übersichtliches Design erhalten, das sich ganz auf die spannenden Ergebnisse konzentriert.

Im Mittelpunkt stehen große, plakative Zahlen – inspiriert von den früheren Anzeigentafeln in Stadien – und der neue Slogan „Game Changing Numbers“ (Zahlen, die dein Leben verändern). Zudem verbessern neue Sportsymbole und ein optimierter Kalender die Orientierung und den schnellen Wechsel zwischen den Sportarten und Matches. Pavel Hacker von Flashscore erklärt dazu:

„Wir haben zusätzlich die Farben unserer Websites und Mobile-Apps verändert. Bei fast 40 Sportarten war es nicht mehr sinnvoll, diese durch unterschiedliche Farben zu kennzeichnen. Um ehrlich zu sein, wir hatten auch nicht mehr genug Farben zur Verfügung. Aus diesem Grund werden die Sportarten nun durch spezifische Symbole unterschieden.“

Flashscore (App Store-Link) kann im deutschen App Store kostenlos auf iPhones und iPads heruntergeladen werden und benötigt neben etwa 84 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 11.0 oder neuer. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung. Wer Flashscore werbefrei verwenden möchte, kann die Bannerwerbung für 4,49 Euro/Jahr per In-App-Kauf entfernen.

100 Millionen App-Downloads im Jahr 2021

Flashscore verfügt über eine treue Fangemeinde, die seit der Unternehmensgründung vor 15 Jahren kontinuierlich anwächst: 2021 erreichte die Zahl der User, die die Flashscore-Websites und -Apps pro Monat aufrufen, 100 Millionen. Zudem knackte das Unternehmen die Marke von 100 Millionen App-Downloads. Allein in Deutschland nutzen rund 1,5 Millionen Sportbegeisterte im Monat Website und App.

Die Anwendung bietet aktuelle Live-Ergebnisse, Statistiken, Tabellen und mehr aus über 30 Sportarten, darunter Fussball, Handball, Basketball, Tennis, Eishockey, American Football, Rugby, Darts, Badminton, Wintersport, Radsport und mehr. Insgesamt stehen über 6.000 Wettkämpfe und Ligen zur Verfügung. In Flashscore können neben Push-Benachrichtigungen für Live-Ergebnisse auch Lieblingsspiele, -mannschaften und -spieler in einer Favoritenliste gesammelt werden, so dass man kein wichtiges Ereignis mehr verpasst.

Wer sich bei Flashscore registriert und ein Nutzerkonto anlegt, kann zudem zwischen Smartphone, Tablet und Computer wechseln und alle personalisierten Daten über eine Synchronisation auf den verbundenen Geräten einsehen. Zu den weiteren Features von Flashscore gehört ein Live-Textkommentar für ausgewählte Events, Aufstellungen und Head-to-Head-Ergebnisse bisheriger Begegnungen, Live-Tabellen, eine Matchvorschau und eine Nachberichterstattung.