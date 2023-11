Football Manager 2024 Touch: Ab sofort bei Apple Arcade verfügbar

Mit der 2023er Version schaffte es erstmals die beliebte Fussball-Management-Simulation Football Manager 2023 Touch in Apples Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade. Nun hat Sega und Sports Interactive bekanntgegeben, dass auch der neueste Ableger, Football Manager 2024 Touch (App Store-Link), ab sofort bei Apple Arcade zum Download bereitsteht.

Damit lässt sich der eigene Fussballverein nicht nur auf dem iPhone oder iPad, sondern auch auf dem Mac oder dem Apple TV managen. Die 4,1 GB große Simulation benötigt iOS/iPadOS 13.0, macOS 11.0 oder tvOS 13.0 oder neuer auf dem jeweiligen Gerät, und steht auch inklusive einer deutschen Lokalisierung im App Store bereit.

In Football Manager 2024 Touch können Spieler und Spielerinnen eine Fußballclub-Dynastie aufbauen. Die neueste Version der Team-Management-Simulation von Sega & Sports Interactive fordert die Spieler heraus, zum Teamchef eines der besten Vereine der Welt zu werden. Da viele Fußballfans insgeheim eh glauben, dass sie ihren Lieblingsverein besser führen könnten als die aktuelle Führungsetage, bekommen sie mit Football Manager 2024 Touch ihre Chance, dies unter Beweis zu stellen.

Als Teamchef liegt es fortan an einem selbst, die Strategie für das eigene Team zu wählen und während der Partien Entscheidungen zu treffen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Darüber hinaus ist es in Football Manager 2024 Touch möglich, neue Spieler zu verpflichten, junge Talente zu trainieren, und die aktuellen Spieler zu verbessern, um das eigene Traumteam aufzubauen.

Verbesserte Grafik für Football Manager 2024 Touch

Der Nachfolger von Football Manager 2023 Touch ermöglicht es darüber hinaus den Spielern und Spielerinnen, ihre Karriere aus dem Vorgängerspiel importieren. Es gibt neue Funktionen für die Arbeit mit Spielern und Teambesitzern. Sports Interactive berichtet über die Neuerscheinung bei Apple Arcade:

„Definieren Sie die Art von Vereinsboss, die Sie sein wollen, mit den neuen Manager-Prinzipien. Erleben Sie die Atmosphäre einer Umkleidekabine mit einem besseren Verständnis der Spielerpersönlichkeiten und wie sie auf Ihren Managementansatz reagieren.“

Neben einem neuen System, um Anfragen an die Teambesitzer zu stellen, wurde auch an der Grafik gearbeitet. Das Entwicklerteam verspricht, dass „signifikante Verbesserungen bei den Spielerbewegungen, der Ballphysik und der Beleuchtung die Dramatik des Spieltags erhöhen und die bisher beeindruckendste und am besten aussehende Spiel-Engine schaffen.“ Ein neuer Skin, der für den iPhone-Bildschirm entwickelt wurde, macht Football Manager 2024 Touch zudem auf kleineren Bildschirmen einfacher zu spielen.

Apple Arcade lässt sich nach einem Gratis-Probemonat für 6,99 Euro/Monat buchen. Damit wird der Zugriff auf über 200 Spiele verschiedenster Genres ohne Werbung, Unterbrechungen oder In-App-Käufe ermöglicht. Weitere Infos zu Apple Arcade findet ihr auf der Produktseite bei Apple.