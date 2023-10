Formel 1: Apple erwägt Angebotsabgabe für exklusive TV-Übertragungsrechte

Berichten zufolge erwägt Apple, ein großes Angebot für die weltweiten TV-Übertragungsrechte der Formel 1 abzugeben. Laut des Business F1 Magazines (via GPBlog) hat der Konzern die Spitze des Motorsports im Visier und ist bereit, dafür tief in die Tasche zu greifen.

Angeblich will Apple die Formel 1 über seinen eigenen Streaming-Dienst AppleTV+ übertragen. Nach Angaben des Magazins soll Apple ein Angebot in Erwägung ziehen, das die Formel-1-Gruppe „nicht ablehnen kann“. Es soll sich auf zwei Milliarden USD pro Jahr belaufen, etwa das Doppelte dessen, was derzeit für die weltweiten Fernsehrechte an dem Sport eingenommen wird.

Fester Geldbetrag für sieben Jahre

Der Grad der angebotenen Exklusivität würde im Laufe der Jahre zunehmen. Zunächst soll die Formel 1 eine 25-prozentige Exklusivität anbieten, die aber nach fünf Jahren, wenn die bestehenden Verträge auslaufen, auf 100 Prozent steigen könnte. Der von Apple angebotene Vertrag würde einen festen Geldbetrag für sieben Jahre beinhalten. Die Formel-1-Gruppe hat sich zu den Gerüchten nicht geäußert.

Die Gerüchte folgen einem anderen Formel 1-Projekt, an dem Apple derzeit arbeitet: Dem noch unbetitelten Formel 1-Film über das fiktive Team APXGP. Brad Pitt spielt die Hauptrolle von Sonny Hayes, einem Rennsport-Veteranen, der sein Comeback an der Seite des jungen Talents Joshua Pierce, gespielt von Damson Idris, feiert. Auch Javier Bardem spielt in dem Film, an dem Lewis Hamilton als Produzent beteiligt ist, mit: Er agiert als Teambesitzer.