Für ZigBee-Hubs: Innr Smart Plug für 11 Euro pro Stück

Falls ihr bei euch Zuhause einen ZigBee-Hub im Einsatz habt, mir fallen da neben der Philips Hue Bridge zum Beispiel der Ikea Trådfri Gateway oder auch universelle Lösungen wie Homey oder Homee ein, dann könnt ihr euch jetzt ein spannendes Steckdosen-Bundle zulegen.

Im heutigen Cybersale, der nur für wenige Stunden günstig ist, verkauft Cyberport eine begrenzte Anzahl des Innr Smart Plugs. Das 3er-Set bekommt ihr für nur 33 Euro (zum Angebot), pro Stück werden also nur 11 Euro fällig. Der Versand zu euch nach Hause ist kostenlos.

Im Gegensatz zu günstigen ZigBee-Lösungen von Osram, Ledvance oder auch Lidl ist die Steckdose von Innr ziemlich kompakt gestaltet, wie ihr auch auf dem folgenden Bild sehen könnt. Insbesondere wenn man die Steckdose an einem sichtbaren Ort platziert, finde ich das optisch recht angenehm.

Bei dem aktuellen Modell, was nunmehr seit über einem Jahr im Verkauf ist, hat Innr leider auf die Funktion zur Strommessung verzichtet. Für mich persönlich spielt das in Verbindung mit der Hue Bridge ohnehin nur eine untergeordnete Rolle, ich möchte die angeschlossenen Geräte nur ein- und ausschalten können. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Frage ohnehin in den Kommentaren aufgetaucht wäre.

Wenn ihr noch auf der Suche nach einer kompakten ZigBee-Steckdose seid, die sich in die bekannten Smart Home Systeme einbinden lässt, dann ist das Innr-Modell eine gute Wahl. Und gerade in der Weihnachtszeit möchte man ja doch gerne das eine oder andere Gerät smart steuern können…