Google Chrome: Mac-Browser zeigt jetzt Speicherverbrauch von Tabs an

Nachdem Google für den hauseigenen Webbrowser Chrome schon zu Beginn dieses Jahres eine Speicherspar-Funktion für die Desktop-Versionen unter macOS, Windows, ChromeOS und mehr hinzugefügt hat, zeigt der Browser nun auch die Speichernutzung an, wenn man den Mauszeiger über einen Tab bewegt (via 9to5Google).

Zusätzlich zum Namen der Website und der Domain zeigt die Hovercard, die erscheint, wenn man den Mauszeiger über eine Seite in der Tableiste bewegt, jetzt auch die Speichernutzung an. Mit dieser einfachen Funktion lässt sich schnell herausfinden, welche Seiten das System besonders belasten. Zudem ist die Mouseover-Funktion viel bequemer, als wenn man alternativ das Drei-Punkte-Menü > Weitere Tools > Task-Manager in Google Chrome für diese Information aufrufen würde.

Die Funktion baut auf den Speicher- und Energiesparmodi von Chrome auf. Letzterer begrenzt Hintergrundaktivitäten und visuelle Effekte wie Animationen, flüssiges Scrollen und Videobildraten. Der Energiesparmodus gibt den Speicher von inaktiven Tabs frei. Diese Seiten bleiben in der Tableiste sichtbar und werden neu geladen, wenn man zurück zu ihnen navigiert.

In den Einstellungen von Google Chrome lassen sich beide Features unter Einstellungen > Leistung aktivieren oder deaktivieren. Es gibt auch die Möglichkeit, bestimmte Seiten immer aktiv zu halten. Wie 9to5Google berichtet, konnte man die neue Speicherverbrauchs-Ansicht in der stabilen Version von Chrome 119 sehen, die in den letzten Wochen nach und nach für macOS, Windows, Linux und ChromeOS verteilt wurde.

Foto 2: 9to5Google.