Resident Evil 4: Veröffentlichung offiziell am 20. Dezember geplant

Erst in der vergangenen Woche haben wir darüber berichtet, dass Resident Evil 4 (App Store-Link) voraussichtlich am 31. Dezember starten wird. Jetzt hat das Entwicklerteam von Capcom offiziell mitgeteilt, dass wir gar nicht bis zum Jahresende warten müssen. Der Startschuss für das Remake von Resident Evil 4 wird bereits am 20. Dezember fallen.

Kurz vor Weihnachten wird man das Spiel also aus dem App Store laden können. Benötigt wird dafür mindestens ein iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max. Falls ihr auf einem iPad oder Mac spielen wollt, muss für Resident Evil 4 mindestens ein M1-Chip an Board sein.

Resident Evil 4 kann kostenlos angespielt werden

Zwei Dinge können wir bereits jetzt sehr positiv bewerten. Zunächst einmal wird der initiale Download kostenlos sein, damit jeder den Beginn des Spiels ausprobieren kann. Die Vollversion wird dann mit einem einmaligen In-App-Kauf für alle Plattformen freigeschaltet. Beim erst kürzlich veröffentlichten Resident Evil Village war das zum Start für einen reduzierten Preis in Höhe von 15,99 Euro möglich.

Zudem wird das Spiel über einen iCloud-Sync verfügen, der alle Plattformen abdeckt. Ihr könnt Resident Evil 4 also an eurem Schreibtisch zocken und zu jederzeit euer MacBook zuklappen, um aufs Sofa zu wechseln und an der entsprechenden Stelle auf dem iPad weitermachen.

Während ihr auf dem Mac auch mit Maus und Tastatur spielen könnt, solltet ihr für Resident Evil 4 auf dem iPhone oder iPad definitiv einen Gamecontroller zur Hand haben. Zwar gibt es eine Touch-Steuerung, hier ist der Spielspaß aber definitiv stark eingeschränkt.