Google Home: Kommt ein neuer Lautsprecher schon Ende August?

Im Juli machten erste Gerüchte um neue Google-Produkte die Runde. Unter anderem soll es bald einen neuen Streaming-Stick mit dem Codenamen “Sabrina” geben, und auch weitere Nest-Lautsprecher von Googles smarter Produktkategorie wurden erwartet.

Bezüglich des ominösen Lautsprechers gibt es nun weitere Hinweise, dass der Start noch in diesem Monat erfolgen könnte. Denn: “Erste Händler listen bereits ein neues Gerät, wenn auch ohne genaue Beschreibung”, wie es in Caschys Blog in einem Artikel heißt.

Der neue Google Home-Lautsprecher wurde bereits Anfang Juli in ersten Bildern von der japanischen Zulassungsbehörde gezeigt und dort als “Medienstreaming-Gerät” bezeichnet. Das Team von Android TV Guide teilte die Bilder bei Twitter.

Recently certified by the FCC, here is our first look at GXCA6, the new @Google Nest Speaker, replacing the original Google Home. 😁 pic.twitter.com/Ltp1quPFqc

— Android TV Guide (@androidtv_rumor) July 9, 2020