Corona-Warn-App: Interessantes Verhältnis zwischen iOS- und Android-Nutzern

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht in aller Regelmäßigkeit die Download-Zahlen der kostenlosen Corona-Warn-App (App Store-Link). Auch wenn Download- und Nutzerzahlen nicht gleichzusetzen sind, ist der Verlauf spannend anzusehen. Nun hat das RKI weitere Details zur App, die die Pandemie weiter eindämmen soll, mitgeteilt – und diese sind äußerst interessant.

Das RKI berichtet in einem PDF-Dokument unter anderem, dass die Corona-Warn-App mittlerweile 16,6 Millionen Mal (Stand: 4. August 2020) heruntergeladen worden ist. Das ist an sich nichts Überraschendes, wenn man sich den Verlauf der Download-Zahlen ansieht. Spannend ist aber, wie viele Downloads auf iOS-, und wie viele auf Android-Geräte entfallen. So wurden 7,8 Millionen Downloads auf Apple-Geräten getätigt, und 8,8 Millionen über Googles Play Store auf Android-Smartphones.

Mehr als 1.100 Anrufe pro Tag bei der App-Hotline

Dieses Verhältnis ist insofern spannend, da Googles Android-Betriebssystem in Deutschland einen Marktanteil von 71,8 Prozent hat, und Apples iOS nur 27,5 Prozent Marktanteile aufweist. Daraus lässt sich schließen: Apple-User installieren die Corona-Warn-App im Verhältnis deutlich häufiger auf ihren Geräten.

Das Robert-Koch-Institut hat zudem bekannt gegeben, wie viele Anrufe bisher bei der Corona-Warn-App-Hotline eingegangen sind. Hier liegt die Zahl bei 191.025 (Stand: 3. August 2020), was einem täglichen Aufkommen von 1.128 Anrufen entspricht. Seit dem 16. Juni 2020 sind zudem insgesamt 1.052 teleTANs ausgegeben worden. Die TANs sind notwendig, um positive Corona-Tests, die in die App eingepflegt werden sollen, zu verifizieren. Diese Anzahl heißt jedoch nicht zwingend, dass auch die gleiche Anzahl an positiven Tests in der App bestätigt worden sind.

Aufgrund des dezentralen Ansatzes der Corona-Warn-App ist es allerdings nicht möglich herauszufinden, wie viele Menschen über die App bereits über eine Risiko-Begegnung informiert worden sind. Die Daten der App werden verschlüsselt und nur auf dem Smartphone gespeichert, so dass weder das RKI, noch andere Unternehmen Zugriff auf diese haben.